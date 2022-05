A agenda governamental foi cancelada e Lincoln Tejota e Gabriela Tejota estão isolados e seguem os protocolos médicos (Foto: Vice-governadoria)

Publicado: 25.05.2022

O vice-governador Lincoln Tejota testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira (24/5). Sua esposa, Gabriela Tejota, também foi diagnóstica. “Após minha esposa, Gabriela Tejota, apresentar alguns sintomas gripais, testamos para Covid-19 e os resultados foram positivos. Não apresento sintomas, e ela está com leves”, publicou o político nas redes socias.

Lincoln Tejota e Gabriela estão isolados e seguem os protocolos médicos. “Cancelei as agendas no gabinete da Vice-Governadoria e viagens. O governador Ronaldo Caiado, a quem representei oficialmente nos últimos dias, já testou negativo e retoma a rotina de compromissos. Daqui do isolamento, peço a Deus que cuide de todos”, finalizou o vice-governador.

Fonte: Vice-Governadoria