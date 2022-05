Cerca de cinco mil candidatos tiveram os processos analisados após mudanças no edital. Prazo para recursos começa na segunda-feira, 30

Publicado: 27.05.2022

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) divulgou nesta sexta-feira (27), o resultado preliminar da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapa do Credenciamento de Pessoa Física. As fases correspondem aos candidatos inscritos nos Editais de Chamamento Público para os cargos de médicos, odontólogos e terapeutas complementares. A lista completa se encontra no site do instituto (www.ipasgo.go.gov.br).

O prazo para os candidatos entrarem com recurso no Sistema Ipasgo de Credenciamento começa na próxima segunda-feira (30) e se encerra na sexta-feira (03). Foram realizadas 4.790 inscrições nas quatro etapas divulgadas. Desse total, 15% foram inabilitadas.

A publicação dos resultados preliminares correspondem aos inscritos da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas. Veja a lista completa de municípios inclusos em cada estágio do processo de credenciamento no final da matéria. Aqueles que tiverem dúvidas sobre como recorrer, podem conferir o vídeo com o passo a passo do processo no site do Instituto. A Gecred também disponibilizou o telefone 62 3238-2596 para esclarecimentos.

Novo Aditivo

Com o novo aditivo ao edital dos Chamamentos Públicos de Pessoas Físicas, o Ipasgo atende ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre Ipasgo e Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Fato que tornou possível a adoção de iniciativas para acelerar as análises dos processos e viabilizar maior alcance de novos prestadores de serviços.

Municípios

2a Etapa – Referente aos 03 editais de pessoas físicas, 001/2021 – Médicos, 002/2021 – Odontólogos e 003/2021 – Terapias Complementares, correspondente aos municípios de Acreúna, Alexânia, Águas Lindas de Goiás, Americano do Brasil, Anápolis, Anicuns, Araguapaz, Bom Jesus, Buriti Alegre, Cabeceiras, Caldas Novas, Campinorte, Carmo do Rio Verde, Cristalina, Crixás, Edealina, Fazenda Nova, Firminópolis, Formoso, Goiandira, Goianésia, Goiás, Goiatuba, Indiara, Ipameri, Itaguaru, Itapaci, Itapuranga, Itauçu, Ivolândia, Jandaia, Jaraguá, Joviânia, Jussara, Mairipotaba, Mara Rosa, Minaçu, Moiporá, Morrinhos, Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Nazário, Niquelândia, Nova Glória, Orizona, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Pontalina, Rialma, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Helena de Goiás, Santa Tereza de Goiás, São Luiz do Norte, São Miguel do Araguaia, São Simão, Silvânia, Turvânia, Uruana, Urutaí e Vianópolis, exceto as 05 especialidades de alta demanda (Alergia e Imunologia, Endocrinologia, Pediatria, Pneumologia e Psiquiatria).

3a Etapa – Referente ao edital de pessoa física, 003/2021 – Terapias Complementares de Goiânia e Regional Metropolitana correspondente aos municípios de (Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Goiânia, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade.

4a Etapa – Referente ao edital de pessoa física, 002/2021 – Odontólogos de Goiânia e Regional Metropolitana correspondente aos municípios de (Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Caturaí, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Senador Canedo e Trindade).

5a Etapa – Referente ao edital de pessoa física, 001/2021 – Médicos de Goiânia e Regional Metropolitana correspondente aos municípios de (Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Goiânia, Guapó, Inhumas, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade), exceto as 05 especialidades de alta demanda que foram publicadas junto com a 1ª etapa (Alergia e Imunologia, Endocrinologia, Pediatria, Pneumologia e Psiquiatria).

Fonte: Ipasgo – Governo de Goiás