A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Agrícola (PPGEA), em Produção Animal e Forragicultura e Produção Vegetal.

Publicado: 29.05.2022

Engenharia Agrícola

Quem se interessar em se inscrever ao processo seletivo do mestrado em Engenharia Agrícola tem até o dia 31 de maio. O curso é ofertado no Câmpus Central de Ciências Exatas e Tecnológicas, sediado em Anápolis.

Todas as normas do processo seletivo podem ser conferidas no Edital PRP|UEG nº 008/2022

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível neste link.

O candidato deverá seguir as seguintes etapas para realizar a inscrição online:

Preencher o formulário eletrônico de inscrição no Mestrado em Engenharia Agrícola, no qual serão anexados todos os documentos obrigatórios;

Anexar a fotocópia do Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC ou Declaração de Conclusão de Curso, emitida pela instituição;

Anexar a fotocópia do Histórico Escolar do curso de graduação;

Anexar fotocópia da carteira de identidade (RG) e do CPF;

Anexar cópia do Currículo Lattes;

Anexar as fotocópias dos documentos comprobatórios do Currículo Lattes, digitalizados em arquivo único e ordenados seguindo a ordem do Anexo II (Tabela de Pontuação para avaliação de Currículo);

Duas cartas de referência (Anexo I), deverão ser enviadas pelos informantes via e-mail (dos informantes) para o endereço ppgea@ueg.br, sendo inserido no item Assunto: “Carta de referência – Nome completo do candidato”.

Poderão ser admitidos no Programa de Mestrado em Engenharia Agrícola candidatos que tenham título em curso superior, de duração plena, dentro das grandes áreas de conhecimento do CNPq em Ciências Agrárias, Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra e áreas afins, e devem, preferencialmente, ter dedicação exclusiva ao Programa de Mestrado, uma vez aprovados.

Em caso de dúvida ou problemas de ordem técnica, solicita-se que seja enviado um e-mail para ppgea@ueg.br, informando o nome completo e o problema em ocorrência, facilitando o rastreamento dos documentos e solução do problema.

Produção Animal e Forragicultura

As inscrições para o Processo Seletivo ao Mestrado em Produção Animal e Forragicultura – Turma 2022/2 – também estão abertas até o dia 31 de maio.

Confira o Edital PRP|UEG nº 009/2022

O curso é gratuito, sendo cobrada apenas uma taxa de inscrição de R$80. Inscrições pelo endereço www.inscricao.ueg.br (antes de efetuar o pagamento do boleto, o candidato deverá cumprir todas as exigências contidas no edital).

As inscrições, assim como todas as demais etapas do Processo Seletivo, serão online.

Serão oferecidas até 13 vagas, distribuídas entre as linhas de pesquisa Produção Animal e Produção e Avaliação de Forrageiras. As vagas poderão ser alteradas de acordo com a disponibilidade dos orientadores dentro da sua respectiva área de atuação.

Poderão ser admitidos no Mestrado candidatos graduados em Agronomia, Biologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Agrícola, Medicina Veterinária ou Zootecnia ou Tecnólogos em Alimentos ou Laticínios, até a data de matrícula.

Para mais informações acesse o site http://www.mestradopaf.ueg.br ou ainda pelo e-mail mestradopaf.saoluis@ueg.br.

Produção Vegetal

Estão abertas até o dia 12 de junho as inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção Vegetal (PPGPV), em nível de Mestrado, para a área de Ciências Agrárias.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, acessando e preenchendo o formulário eletrônico de inscrição.

Serão oferecidas 12 vagas para o curso de Mestrado, distribuídas de acordo com as linhas de pesquisa do PPGPV, conforme consta no Anexo I do Edital.

Em caso de dúvida ou problemas de ordem técnica, solicita-se que seja enviado um e-mail para ppgpv.ipameri@ueg.br, informando o nome completo e o problema em ocorrência, facilitando rastrear os documentos e solucionar o problema.

Confira todas as normas do processo seletivo no Edital PRP|UEG Nº 014/2022.

(Comunicação Setorial|UEG)