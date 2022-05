Sicoob Tag chega para complementar o portfólio da instituição financeira cooperativa



Publicado: 30.05.2022

O Sicoob acaba de lançar seu novo produto, o Sicoob Tag, em parceria com a Greenpass. A tag eletrônica é um dispositivo adesivo fixado ao para-brisa dianteiro do veículo, que permite o pagamento e a passagem automática em cancelas de pedágios e estacionamentos credenciados.

Com o lançamento, marcado para o dia 30 de maio, a instituição financeira cooperativa diversifica sua atuação ao entrar em um novo mercado e incrementa ainda mais seu portfólio para pessoas físicas.

A contratação do produto estará disponível a partir de 30 de maio para todos os cooperados Pessoa Física por meio do App Sicoob, com adesão 100% digital e entregas via Correios. Uma segunda fase do produto permitirá a contratação e retirada presencial em postos de atendimento do Sistema.

Nesta primeira fase, o pagamento será automático na conta corrente dos cooperados e, em breve, será possível cadastrar também o cartão de crédito. Ainda no App Sicoob, é possível fazer a aquisição, a ativação e a solicitação de tags adicionais, além de consultas das movimentações. O serviço é operado pela Greenpass, empresa de soluções de mobilidade B2B.

“Oferecemos toda a conveniência para nossos cooperados tanto na aquisição quanto no uso do Sicoob Tag. Temos a expectativa inicial de que 150 mil cooperados adquiram a tag nos primeiros meses após o lançamento”, indica Marcos Vinicius Viana Borges, diretor de Operações do Sicoob.

No lançamento, a tag pode ser adquirida por R$ 19,90 (cobrança única) e duas opções de plano: diário (R$ 1,49 apenas no dia em que a tag for utilizada, independentemente da quantidade de pedágios ou estacionamentos) ou mensal (R$ 9,90 por mês). Esses valores se somam às tarifas de pedágio ou estacionamentos utilizados.

O Sicoob Tag não terá cobrança antecipada de valores, serviço conhecido como plano pré-pago. Assim, o cooperado paga apenas o que realmente usar e não fica com dinheiro parado.

Em evoluções futuras do produto também estão previstas a ampliação do Sicoob Tag aos cooperados pessoa jurídica e a comercialização de tags via marketplace Coopera.

Há hoje no Brasil 8 milhões de veículos com tag de pagamento automático de pedágio e estacionamento. “A estimativa é de que esse número triplique nos próximos três anos porque as novas concessões de rodovias no país preveem que o pedágio será cobrado sem parada nas praças. A leitura será feita por pórticos instalados nas estradas”, diz João Cumerlato, CEO e cofundador da Greenpass.