Publicado: 30.05.2022

O governador Ronaldo Caiado anuncia nesta segunda-feira (30), às 9h, o reajuste de 20% sobre o valor das horas extra (AC-4) paga às forças de segurança do Estado de Goiás. O evento será realizado no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRT 18ª Região), no Setor Bueno, em Goiânia.

Mais de 20 mil servidores terão direito aos novos valores, que passam a vigorar a partir do dia 1º de junho. O reajuste vai beneficiar as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Polícia Técnico-Científica e agentes penitenciários.

Quando: Segunda-feira (30/5), às 9h

Onde: Auditório do TRT da 18ª Região, Rua T-29, n° 1403, Setor Bueno, Goiânia (GO)

