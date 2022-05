Ronaldo Caiado anuncia o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para atuar nas buscas por pessoas desaparecidas em cidades do Grande Recife, após as fortes chuvas que atingiram o Estado de Pernambuco

Caiado anunciou apoio após contato com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Profissionais contarão com auxílio de cães farejadores

Publicado: 31.05.2022

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta segunda-feira (30/5), o envio de homens do Corpo de Bombeiros de Goiás para atuarem nas buscas por pessoas desaparecidas em cidades do Grande Recife, após as fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco, desde a última quarta-feira (25/5).

A determinação do chefe do Executivo goiano ocorreu após contato, por telefone, com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. “Determinei que equipes do Corpo de Bombeiros se desloquem e auxiliem às buscas. Está aí a participação de Goiás em todos os momentos, em todos os Estados que foram vitimados e com dificuldades”, disse Caiado.

Nas próximas horas uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, formada por dois homens e dois cães farejadores, embarca para a cidade do Recife – número solicitado pelo governador e pelo comando do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Os profissionais são especializados em salvamento, busca e resgate com cães, em qualquer tipo de terreno.

Segundo a Defesa Civil pernambucana, ao menos 91 pessoas morreram e 26 estão desaparecidas. O total de desabrigados no Estado chega a 5 mil pessoas.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)