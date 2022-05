Todas as atividades são gratuitas e incluem entrega de certificado a participantes

Publicado: 31.05.2022

Foto: Bruno Velasco

A partir desta segunda-feira, 30, a Semana do Meio Ambiente é comemorada em Anápolis com a discussão de questões ambientais proposta em diferentes atividades, como palestras, plantio e distribuição de mudas, além do encerramento com um passeio ciclístico no domingo, 5 de junho, quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

A importância desse conjunto de ações é despertar a população para a consciência ambiental na questão da preservação”, disse o secretário de Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Habitação, Wederson Lopes, que alertou para “o risco das queimadas, pois a maioria é promovida pela ação humana”. O tema abriu a programação da semana, com palestra ministrada pelo Corpo de Bombeiros, chamando a atenção para o aumento de focos de incêndio na vegetação do Cerrado, comum ao período de seca.

Nesta terça-feira, 31, às 19 horas, o Cine Ambiental apresentará o documentário “Ser Tão Velho Cerrado”, do diretor paulista André D’Elia, no auditório do Parque Ipiranga. Recorrer ao cinema é uma das maneiras com que foi estruturada a Semana de Meio Ambiente para obter o “envolvimento da população”, segundo o secretário, que também citou a doação de mudas para engajar as pessoas nas políticas ambientais de reflorestamento e preservação das nascentes, que muitas vezes ficam restritas a ações do poder público.

Todas as atividades programadas incluem emissão de certificado de participação e os locais em que o evento acontece terá a coleta de lixo eletrônico. Além disso, a Semana de Meio Ambiente também apoiará a campanha do Voluntários de Coração para arrecadação de agasalhos, servindo de ponto de coleta.

Confira a programação dos próximos dias:

31/05 (terça-feira)

Cine Ambiental (exibição do filme “Ser Tão Velho Cerrado”)

Local: Auditório do Parque Ipiranga, às 19h

01/06 (quarta-feira)

Distribuição de mudas frutíferas e medicinais

Local: Parque Ipiranga, às 9h

Palestra sobre Direito Ambiental com a engenheira ambiental Ingrid Campos e o advogado Dr. Vicente Barreto Melo

Local: Auditório do Parque Ipiranga, às 9h

Local: Auditório do Parque Ipiranga, às 9h

02/06 (quinta-feira)

Oficina sobre plantio de mudas

Local: Escola Municipal Esther de Campos Amaral, às 9h

Local: Escola Municipal Esther de Campos Amaral, às 9h Palestra sobre preservação e conservação do Cerrado com Dra. Josana de Castro Peixoto

Local: Auditório Parque Ipiranga, às 9h

Palestra sobre tráfico de animais com Dra. Elisangela Sobreira

Local: Auditório do Parque Ipiranga, às 10h

Local: Auditório do Parque Ipiranga, às 10h

Palestra sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente

Local: Colégio Couto Magalhães, às 14h

Local: Colégio Couto Magalhães, às 14h

03/06 (sexta-feira)

Palestra sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e poluição da água

Local: CMEI Professora Leonor Marques Bastos Silva, às 9h

Palestra sobre animais silvestres e meio ambiente com Dra. Elisângela Sobreira

Local: Colégio Couto Magalhães, às 14h

Local: Colégio Couto Magalhães, às 14h

04/06 (sábado)

Visita técnica no aterro sanitário de Anápolis com universitários

Local: aterro sanitário, às 9h

05/06 (domingo)