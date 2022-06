Além das viaturas e novos equipamentos, o Corpo de Bombeiros Militar ainda vai ter o auxílio de drones para monitorar áreas de risco de incêndio e de aeronaves, que trabalharão no combate às queimadas

O trabalho é para a prevenção, preparação e o combate aos incêndios florestais no Estado, que crescem nesta época do ano devido às altas temperaturas e baixa umidade do ar. O Governo investiu R$ 70 milhões em novos equipamentos, viaturas e tecnologia que vai auxiliar o trabalho dos militares

Publicado: 01.06.2022

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás lançou a Operação Cerrado Vivo 2022 no pátio do Quartel do 1° Batalhão Bombeiro Militar, em Goiânia. O trabalho visa à prevenção, preparação e o combate aos incêndios florestais no Estado, que crescem nesta época do ano devido às altas temperaturas e baixa umidade do ar. O Governo de Goiás investiu R$ 70 milhões em novos equipamentos, viaturas e tecnologia que vai auxiliar o trabalho dos militares.

Na ocasião, o secretário de Segurança Pública, Renato Brum dos Santos, fez a entrega de 36 novas viaturas que serão utilizadas durante a Operação Cerrado Vivo, além de equipamentos de segurança para os Bombeiros Militares e ferramentas para o combate a incêndios.

O Comandante da Operação Cerrado Vivo, ten. cel. Hélio Cristiano do Carmo, explicou a importância das viaturas. “A gente usava a viatura do salvamento para fazer esse tipo de serviço. Agora não. Nós temos viaturas específicas para isso. Então, não vai onerar o poder operacional dos Bombeiros, nem na capital, nem no interior”, ressaltou.

Além das viaturas e novos equipamentos, o Corpo de Bombeiros Militar ainda vai ter o auxílio de drones para monitorar áreas de risco de incêndio e de aeronaves, que trabalharão no combate às queimadas. “E outra questão muito importante para esse ano, o uso de aeronaves que fazem pulverização agrícola trabalhando no combate a incêndios. Ao invés do veneno, do herbicida, vai jogar retardante das chamas”, contou o comandante da Operação Cerrado Vivo.

A Operação Cerrado Vivo é composta por duas fases. A primeira é a de prevenção e preparação, que começa todo mês de janeiro e termina em junho. Já a segunda, que vai de julho a dezembro, é a fase de resposta quando há emprego de reforço operacional para o combate dos focos de incêndio em todo Estado de Goiás.

Secretaria de Segurança Pública