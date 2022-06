Sedi e a Campus Party Brasil promovem, entre os dias 15 e 19 de junho, a 4ª edição da Campus Party Goiás (CP Goiás). O evento foi lançado, nesta terça, 31, pelo governo de Goiá e pelo Instituto Campus Party (Fotos: André Saddi)

Este ano evento será realizado entre os dias 15 e 19 de junho e volta a receber público de forma presencial. Expectativa é de que mais de 76 mil pessoas participem das atividades. Programação inclui workshops, palestras, arena de drones e jogos virtuais. “Criamos em Goiás um ecossistema de inovação e tecnologia”, diz Caiado no lançamento

Publicado: 01.06.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), e a Campus Party Brasil, promovem, entre os dias 15 e 19 de junho, a 4ª edição da Campus Party Goiás (CP Goiás). O festival de tecnologia, inovação e empreendedorismo foi oficialmente lançado, nesta terça-feira (31/5), durante jantar realizado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, com a presença do governador Ronaldo Caiado. Este ano, o evento terá mais de 400 horas de programação, com destaque para a participação inédita de alunos das escolas estaduais.

O governador Ronaldo Caiado acredita que a CP Goiás será uma mostra do que há de mais moderno no país. “É algo que brilha aos olhos de todas as pessoas que têm o interesse em aprender e avançar nessa área da tecnologia e da inovação”, declarou. Para o governador a convergência de esforços da administração estadual e a junção de forças com parceiros têm garantido avanços para o segmento no Estado. “Nosso estado trabalha na era digital, se aperfeiçoa para prestar serviço de qualidade ao cidadão e acredita na educação. Criamos em Goiás um ecossistema de inovação e tecnologia”, pontuou.

Uma das novidades para a próxima edição é que o festival voltará a receber o público presencialmente e será realizado no formato físico e digital. No Passeio das Águas Shopping, região Norte da capital, serão montados cinco palcos, em que o público participará fisicamente ou por meio de transmissões ao vivo. A estrutura também contempla 1,5 mil barracas para os campuseiros. Serão realizadas palestras, workshops, e-Sports (esportes virtuais), arena de drones, entre outras atividades.

Pela primeira vez, está confirmada a presença de estudantes do Ensino Médio de 52 Centros de Ensino em Período Integral (CEPIs) da rede estadual de ensino no Hackathon, uma espécie de maratona de programação que vai contar com a participação de 156 estudantes e 52 professores. Para preparar os alunos para este desafio, eles participaram de duas edições do Bootcamp Low Code, uma iniciativa do Governo de Goiás juntamente com a Universidade Federal de Goiás (UFG) para o ensino e desenvolvimento de aplicativos que utilizam a linguagem de baixa codificação, “Low Code”.

O presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, detalhou as ações previstas para a edição deste ano, entre elas a Fábrica de Empreendedores, em parceria com o Sebrae, e palestrantes vindos da China, país que se destaca em áreas como Inteligência Artificial e e-commerce. “Espero que a Campus Party ajude para que, no próximo ano ou dois anos, Goiás seja o maior Estado em investimento chinês”, projetou.

Desdobramentos

O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Márcio César Pereira, explica que a parceria entre Governo de Goiás e o Instituto Campus Party resulta em benefícios ao estado. “Esse movimento torna o Estado muito mais competitivo e inovador”, declarou ao mencionar os desdobramentos que ocorrem a partir do projeto. “Talento é a palavra-chave para o que está sendo feito, estamos criando pessoas para dar corpo e para tornar um Estado que vai ser cada vez mais próspero”, destacou.

“A Campus Party é um grande acontecimento em torno da inovação”, definiu o secretário geral de Governo, Adriano da Rocha Lima. Para o auxiliar do governo, a junção de iniciativas públicas ao evento fomenta condições de desenvolvimento para o Estado com qualificação de mão de obra, oportunidades e ferramentas. “Ter esse ambiente propício para o desenvolvimento da inovação é onde, verdadeiramente, vamos conseguir nos diferenciar”, avaliou.

A reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Angelita Pereira de Lima, destacou o potencial do evento de diálogo com os jovens. “A Campus Party tem uma capacidade mobilizadora da juventude. A alegria e, ao mesmo tempo, a produção de conhecimento, tudo faz com que a gente consiga superar a imensa desigualdade que existe entre o que há de conhecimento produzido e o que chega à população”, comentou.

A primeira edição da CP Goiás, em 2019, superou as expectativas com 60 mil participantes, quando a previsão era 40 mil. No ano seguinte, o evento ocorreu virtualmente em razão da pandemia. Já em 2021, a Campus Party Goiás foi realizada no formato híbrido, com transmissão 100% online diretamente do Palco Goiás, com espaço apenas para os entrevistados.

Área Open

Na área Open, onde são esperadas mais de 70 mil pessoas, as atividades estão divididas entre Campus Kids, Hoquei de Robôs, Arena Games, campeonatos de e-Sports, simuladores de realidade, arena de drones, espaço de empreendedorismo e Makerspace, que oferece soluções para novas criações, com workshops, impressão 3D e corte a laser.

Na Campus Kids, as crianças terão contato com robótica educativa, gamificação e tecnologias de apoio à gestão da educação como forma de orientar os primeiros passos na tecnologia e despertar o interesse dos pequenos. No Hoquei de Robôs, serão realizados campeonatos com robôs utilizando estratégias e robótica aplicada, durante quatro dias do evento.

Arena e Camping

Arena e Camping são espaços exclusivos para inscritos. A Arena da Campus Party reúne a maior quantidade de conteúdos durante todo o evento. São palestras simultâneas, workshops, painéis e desafios. São cinco palcos que vão gerar mais de 200 horas de conteúdo nos cinco dias de evento, trazendo keynote speakers, pesquisadores e comunidades para construir o futuro. A previsão é receber mais de cinco mil campuseiros neste espaço, que possui bancadas de conexão com internet cabeada para até 20 pessoas em cada mesa, além de abrigar as arenas Disrupção e Freeplay, o Login e o Palco Artemis II.

Participaram da solenidade a pró-reitora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), professora Milca Severino; os secretários de Estado Joel Sant’Anna Braga Filho (Indústria, Comércio e Serviços), Wellington Matos (Desenvolvimento Social); os presidentes Pedro Leonardo (Emater), Reginaldo Júnior (ABC), Hipólito Prado (Goiás Telecom); o diretor superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto; o presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços do Estado de Goiás, Rubens Fileti; o vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio), Marco César Chaul; gerente de marketing e representante do Passeio das Águas Shopping, Rommel Sena; e comunidade acadêmica.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)