Ministério da Saúde recomenda imunizante da Pfizer ou, em caso de falta, CoronaVac

Publicado: 02.06.2022

Foto: Bruno Velasco

Adolescentes de 12 a 17 anos que tenham tomado a segunda dose da vacina contra a covid há quatro meses podem procurar um dos postos que disponibilizam o imunizante da Pfizer – listados na página anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis – para receber o reforço, conforme orientação do Ministério da Saúde definida em nota técnica do último dia 27. Mesmo que o adolescente tenha se vacinado com outra marca, o reforço é da Pfizer e em caso de falta, a CoronaVac.

A coordenadora de Imunização da Prefeitura de Anápolis, Mirlene Garcia, orienta que quem não completou o esquema vacinal deve dar sequência ao processo. “A covid não acabou e precisamos imunizar o maior número de pessoas para vencer essa doença”, ressalta, dirigindo-se também ao público infantil.

Até o momento, 333.635 pessoas já receberam a primeira dose em Anápolis (o que corresponde a 90% da população); 283.134, a segunda (equivalente a 85%); 117.572 o reforço (42%); e 13.556 a quarta dose (12%). Desde o início da vacinação infantil, 12.115 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina (76% da população com este perfil etário) e 5.857, a segunda (48%).