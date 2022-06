Curso gratuito de mecânica automotiva faz parte de parceria do município com o Senai

Publicado: 02.06.2022

Foto: Igor Nery

O Edson Estevan, de 53 anos, procurou recentemente uma das unidades do Centro de Formação Profissional (Cenfor), no Recanto do Sol, em busca de capacitação profissional. Ele trabalha em oficinas mecânicas de carro há cinco anos. E, através da Prefeitura de Anápolis, que amplia as oportunidades para qualificar e garantir aos cidadãos acesso às vagas de emprego, iniciou o curso de mecânica de manutenção automotiva no Senai. “Sempre trabalhei com a parte elétrica. Gosto da montagem e desmontagem de motor também. A parte teórica é importante para conhecer o funcionamento da peça”, diz.

Edson destacou que seu objetivo é o aperfeiçoamento profissional para o que o mercado necessita. “Estou conhecendo um pouco mais sobre injeção eletrônica, câmbio e motor. As empresas precisam de gente para trabalhar e estou me aperfeiçoando”, completa.

E ele não está sozinho. Sua esposa, Rosângela Fontes, de 45 anos, acompanha todas as atividades do marido. “Sou muito curiosa e interessada. Estou até fazendo esse curso com ele. Começamos em abril. Eu o ajudo a desmontar motor e também quero me capacitar.”

Para o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, o fator humano é uma das prioridades dos programas da Prefeitura. “Cuidar, qualificar, oportunizar vagas de emprego aos cidadãos e, consequentemente, dar maior qualidade de vida”, explica Alex.

Mais informações sobre novos cursos de qualificação pelos telefones 3902-2626 e 3902-2034, ou de forma presencial no Espaço da Oportunidade, na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás. E para quem busca oportunidade de trabalho, o programa Emprega Anápolis realiza atendimento descentralizado e vai até os cidadãos. O telefone de contato é o 3902-1350.

A Prefeitura tem como objetivo qualificar profissionais para o mercado de trabalho. Entre as preocupações da administração municipal está o acesso a vagas de empregos. Nesse sentido, aumenta a responsabilidade em continuar ampliando a oferta de qualificação profissional dos segmentos industriais (metal mecânica, mecânica automotiva, vestuário, farmoquímica e logística).