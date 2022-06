SB Brasil tem objetivo de identificar as condições de saúde bucal da população

Publicado: 03.06.2022

Para identificar as condições de saúde bucal mais prevalentes na população brasileira e subsidiar políticas públicas, o Ministério da Saúde realiza a terceira edição da SB Brasil – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. Até o final deste mês de junho, a pesquisa vai coletar dados da população em 422 municípios brasileiros, sendo 16 no estado de Goiás.

O SB Brasil é o maior estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira e, neste ano, será realizada com mais de 50 mil pessoas. Na primeira etapa, os profissionais da Atenção Primária à Saúde Bucal passarão de porta em porta para convidar a população para a pesquisa e buscar pessoas com idade dentro das faixas da pesquisa. Em seguida, na segunda etapa, serão coletados dados socioeconômicos, por meio de questionário e será realizado o exame bucal. A participação é muito importante porque além de contribuir na pesquisa, o participante que apresentar algum problema bucal, já será encaminhado para a UBS.

O secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Parente, ressalta a importância da ação para a região Centro-Oeste. “Cerca de 7.100 pessoas serão visitadas na região. A participação é importante para o Ministério conhecer melhor a saúde bucal da população. O nosso compromisso é garantir o acesso de toda a população brasileira ao serviço odontológico”, afirmou.

As pessoas que farão parte da pesquisa devem ter as seguintes idades: 5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos (5 grupos). Serão verificados também a necessidade de tratamento dentário, de urgência de tratamento e de próteses dentárias.

No interior dos estados serão pesquisadas 100 pessoas de cada idade-índice ou grupo etário, totalizando 500 pessoas. Nas capitais foram definidas 250 pessoas para as idades-índices de 5 e 12 anos e de 300 pessoas para os outros grupos etários (15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos) totalizando 1.400. Somando as cidades do interior com a capital, o estado obterá um total de 1.900 participantes.

Entenda

O SB Brasil é um estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira. Esta pesquisa representa a continuidade dos modelos já realizados em 2003 e 2010, e será realizada com mais de 50 mil pessoas (50.800 pessoas) inseridas em 422 municípios, sendo estes 395 municípios do interior somados às 26 capitais e ao Distrito Federal. Nesta fase, o Ministério da Saúde investiu cerca de R$ 4 milhões.

Por meio da pesquisa, busca-se identificar as doenças bucais mais prevalentes como a cárie dentária e a doença periodontal, bem como a necessidade de próteses dentárias, as condições de oclusão, o traumatismo dentário e o impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida, entre outros aspectos.

Confira a lista dos municípios de Goiás