Publicado: 07.06.2022

Goiás registrou o melhor desempenho da região Centro-Oeste no quesito geração de empregos, com saldo positivo de 49.035 postos entre os meses de janeiro a abril, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em abril, Goiás registrou saldo de 13.166 novas vagas de emprego. Na comparação com o mês anterior, o Estado obteve a segunda maior taxa de variação positiva do País (0,98%), atrás apenas do Amapá (1,04%).

Os outros estados do Centro-Oeste também registraram saldos positivos na geração de postos de trabalho: Mato Grosso (27.267 novos postos de trabalho), Distrito Federal (20.181) e Mato Grosso do Sul (19.068).

O Caged revelou que o setor de serviços, com 45,37%, foi o que mais gerou empregos no Estado em abril de 2022, com 5.973 novos postos de trabalho. Em seguida estão indústria (2.503), agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (2.064) e construção (1.816). “Nosso objetivo é continuar a atender à demanda da população com um governo que rompe as desigualdades ao criar alternativas de empregos”, comemorou o governador Ronaldo Caiado.

O titular da Secretaria da Retomada, César Moura, pontua que a sequência de indicadores positivos sobre geração de emprego em Goiás é fruto de uma série de ações voltadas para o fortalecimento das pequenas empresas. “Principalmente após o início da pandemia, o governador Ronaldo Caiado intensificou as políticas públicas de Estado visando recuperar e manter as micro e pequenas empresas, que são as grandes responsáveis pela geração de emprego e renda”, pontuou o secretário.

Acumulado do ano

Considerando os últimos 12 meses, de maio de 2021 a abril de 2022, Goiás também ocupa a primeira posição no Centro-Oeste na geração de empregos formais, de acordo com o levantamento do Caged. Foram criadas 110.359 novas vagas de trabalho, enquanto Mato Grosso ficou em segundo lugar, com 64.914 vagas; Distrito Federal na sequência, com 60.300 oportunidades; e o Mato Grosso do Sul, em último, com 37.808 vagas.

