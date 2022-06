O Governo de Goiás anuncia ampliação para 176 o número de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19. Ao todo, a rede estadual de saúde possui 3.245 vagas de internação, sendo 2.360 de enfermaria e 885 de UTI (Foto: SES-GO)

Publicado: 07.06.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), anunciou nesta segunda-feira (06), o acréscimo de 101 leitos na rede estadual para pacientes com Covid-19 – 66 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 35 de enfermaria. Com a mudança de perfil de leitos gerais para suportes específicos para pacientes com Covid-19 e a abertura de novos, o Estado passará a oferecer 176 leitos destinados ao enfrentamento da doença – sendo 116 leitos de UTI e 60 de enfermaria. Os novos leitos serão implantados nos próximos dias.

A ampliação é uma estratégia da SES-GO diante do atual cenário epidemiológico, com alta sazonal do número de casos da Covid-19, influenciada pelo clima frio, e também pelo aumento do número de solicitações de internações para casos suspeitos da doença, que necessitam de isolamento. Serão 20 novas vagas de UTI Covid em unidades da rede estadual em Itumbiara, 20 em Uruaçu, 16 em Goiânia e 10 em Nerópolis. Já os leitos de enfermaria para o tratamento da doença terão acréscimo de 15 novas vagas em Nerópolis, 10 em Goiânia e 10 em Uruaçu.

“Antes, tínhamos ao todo 244 leitos de UTI somente em três cidades, Goiânia, Aparecida e Anápolis. Hoje, nossa rede de hospitais, acrescidos dos convênios, nos dão leitos de UTI em 23 municípios goianos”, ressalta o governador Ronaldo Caiado sobre o processo de regionalização da saúde no Estado. Atualmente, a rede estadual de saúde possui 2.360 leitos de enfermaria e 885 leitos de UTI ativos, que somam 3.245 vagas para internação.

“Desde o início da pandemia, o Governo de Goiás priorizou a instalação de leitos em hospitais de alvenaria, com estruturas fixas, que permanecem ativos e podem ter perfil modificado novamente para pacientes com Covid-19, caso se constate essa necessidade”, explica o secretário de Estado da Saúde, Sandro Rodrigues.

A SES-GO mantém vigilância contínua em relação ao número de solicitações de internações para casos suspeitos de Covid-19, que necessitam de leitos específicos de isolamento, e avalia o cenário para as tomadas de decisão.

Leitos pediátricos

A SES-GO está reestruturando a rede estadual de leitos pediátricos para leitos de isolamento. Assim, esses leitos estarão adequados para receber tanto os pacientes gerais, quanto aqueles casos que necessitem de isolamento. A pasta esclarece que muitos pedidos recebidos no Complexo Regulador Estadual (CRE) relativos à Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) são cancelados após resultados de exame negativo para Covid-19 e, conclui-se que, mais de 60% das solicitações não chegaram à internação. Portanto, a reestruturação dos leitos pediátricos garantirá a otimização do uso das vagas.

Medidas preventivas

Diante do cenário epidemiológico atual, a SES-GO reforça a orientação para a vacinação contra Covid-19. Os municípios já foram orientados sobre a aplicação da segunda dose de reforço (DR2) em trabalhadores da saúde e pessoas a partir de 50 anos. A imunização desses dois grupos pode ser iniciada nos municípios para as pessoas que tenham tomado a primeira dose de reforço (DR1) há mais de quatro meses.

Até essa segunda-feira, Goiás distribuiu 14.518.679 doses de vacinas contra a Covid-19 aos 246 municípios. Referente à primeira dose, foram aplicadas 5.772.928 doses em todo o Estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 5.142.922 pessoas, e 2.263.495 pessoas receberam também a primeira dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 49,06% receberam uma dose da vacina.

A pasta também mantém as recomendações para o uso de máscara de proteção respiratória em ambientes abertos e/ou fechados em Goiás, de acordo com a Nota de Recomendação nº 04.2022, divulgada no mês de março e baseada nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Infectologia.

O Governo de Goiás trabalha diuturnamente no enfrentamento à Covid-19 e, mesmo com a redução de casos graves e óbitos da doença – taxa de letalidade 1,92% em Goiás – é importante reforçar as medidas preventivas como vacinação, uso de máscara facial cobrindo nariz e boca e higienização das mãos com álcool gel 70%.

Fonte: SES – Governo de Goiás