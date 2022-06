Projeto do novo Cavalhódromo de Pirenópolis tem inspiração em monumentos do Brasil e de Portugal

A obra deverá custar cerca de R$ 20 milhões. O projeto elaborado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) corrige as falhas da estrutura atual e traz segurança tanto para os participantes quanto para o público das Cavalhadas

Publicado: 08.06.2022

As Cavalhadas de Pirenópolis terminam nesta terça-feira (07) com uma boa notícia para moradores e turistas: o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), finalizou o projeto do novo Cavalhódromo da cidade. A obra deverá custar cerca de R$ 20 milhões.

“Além de recuperar a estrutura, nos inspiramos no Memorial Mouro de Curitiba, no Paraná, para fazer o castelo dos pagãos. Já a inspiração para a parte cristã foi a torre de Belém de Lisboa, em Portugal”, explica Débora Martins, gerente de Fiscalização e Manutenção de Obras de Patrimônio Cultural da Secult.

O Cavalhódromo de Pirenópolis está interditado pelo Corpo de Bombeiros desde setembro de 2021 por causa de problemas nas arquibancadas, rampas, escadas e outros. Este ano, as encenações foram realizadas no Módulo Esportivo do município e receberam investimentos de R$ 650 mil do governo estadual. O valor incluiu repasse de R$ 70 mil para os músicos da Banda Phôenix, R$ 67 mil para os cavaleiros, R$ 7 mil para as Banda de Couro e outros R$ 5 mil para as Pastorinhas.

“Esses recursos são fundamentais para a produção dessa festa linda que atrai milhares de turistas para cidade. Nós também pretendemos apresentar e discutir com os pirenopolinos o novo projeto do Cavalhódromo, que já está pronto e que vai dar mais segurança para os participantes”, explica o secretário de Cultura, Marcelo Carneiro.

Mais investimentos

A reforma do Teatro Pompeu de Pina, em Pirenópolis, também será retomada. Caiado autorizou a obra, orçada em cerca de R$ 2,5 milhões. As intervenções serão realizadas pela Secretaria da Retomada e o projeto prevê que, além de sediar eventos, o teatro possa receber uma unidade do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) para oferta de cursos de música e teatro.

“O governador determinou a retomada das obras o mais rapidamente possível e, além das obras, vamos ocupar o espaço permanentemente para oferecer capacitação profissional na área de artes para os pirenepolinos. O dinheiro já está depositado e estamos apenas esperando a autorização do Iphan para começar os trabalhos”, adiantou o secretário de Retomada, César Moura.

Também já está em licitação a restauração e a revitalização da Igreja Nosso Senhor do Bonfim, no valor de R$ 1,1 milhão, e a requalificação urbana do largo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Ainda em 2022 serão investidos R$ 2 milhões na realização do Canto da Primavera, que contará com uma novidade: o Canto Kids. Essa edição especial começa no próximo dia 22 de junho e vai premiar os talentos infantis da cidade.

Foto: LeoIran

