Em Goiânia, equipe do Tático do 42º BPM prendeu, em flagrante, suspeito de fazer parte de organização criminosa que abastecia a região metropolitana da capital. Na casa dele, no setor Goiânia 2, foi encontrada aproximadamente meia tonelada de maconha (Foto: PMGO)

Equipes de Batalhões Especializados da Polícia Militar de Goiás prendem suspeitos de tráfico e apreendem maconha, cocaína e crack, causando prejuízo milionário às organizações criminosas

Publicado: 08.06.2022

A Polícia Militar de Goiás, por meio de Batalhões Especializados, atua de forma estratégica no combate ao tráfico de drogas, na capital e no interior de Goiás. Através da troca de informações e do trabalho integrado, equipes do Tático, do CPE e do Giro prenderam traficantes e apreenderam grande quantidade de drogas, nas últimas 24 horas. No balanço total, equipes da Polícia Militar prenderam 42 pessoas em flagrante, recapturaram 22 foragidos da justiça, apreenderam nove armas de fogo irregulares, além de munições.

Principais ocorrências na grande Goiânia

Em Goiânia, equipe do Tático do 42º BPM prendeu, em flagrante, suspeito de fazer parte de organização criminosa que abastecia a região metropolitana da capital. Na casa dele, no setor Goiânia 2, foi encontrada aproximadamente meia tonelada de maconha, o que poderia render quase R$ 1 milhão para o crime organizado. Além da droga, a PMGO ainda apreendeu um fuzil calibre 556 e 20 munições.

No Jardim Curitiba 4, em Goiânia, equipe do Giro abordou homem que estava com uma pequena quantidade de cocaína. Nas diligências, a PMGO encontrou 20 kg de cocaína escondidos na casa do suspeito. Além da droga, foram apreendidos: balança de precisão, peças de prensa, liquidificador e insumos para refinar o entorpecente. Se fosse comercializada, a cocaína poderia render cerca de R$ 600 mil para o crime. O suspeito foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas.

No Setor São Judas Tadeu, também em Goiânia, equipe do Tático abordou indivíduo que tentou fugir ao ver os policiais, jogando fora uma sacola com uma peça de maconha dentro. Na casa dele, a PMGO encontrou outra peça da droga, duas balanças de precisão, dinheiro, além de caderno com anotações e valores oriundos do tráfico. O suspeito já tem extensa ficha criminal e foi preso, novamente, em flagrante delito.

Em Anápolis, equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE) prendeu suspeito com cerca de 1,5 kg de maconha. A prisão foi possível em trabalho integrado com a ARI do 3º CRPM da cidade. A PMGO ainda apreendeu uma balança de precisão.

Prisões e apreensões no interior

Em Jataí, no Sudoeste goiano, a PMGO apreendeu diversas porções de cocaína embaladas e prontas para serem comercializadas, uma porção maior de cocaína, porções de maconha, porções de crack e uma balança de precisão. O suspeito, de 22 anos, foi preso em flagrante, por equipe do CPE, do 14º CRPM. Ele havia sido denunciado por vizinhos que desconfiaram que, na casa dele, ocorria a venda de entorpecentes. O suspeito já tem antecedentes por tráfico e receptação.

Em Morrinhos, um suspeito foi preso em posse de 138 pedras de crack. Após o compartilhamento de informações entre equipe de inteligência do 36º BPM e de policiais do CPE da 19ª CRPM, o indivíduo apontado como responsável por grande volume de tráfico na cidade foi abordado e preso em flagrante. Na casa dele, a PMGO ainda encontrou: 01 revólver calibre 38, nove munições intactas, além de dinheiro e duas balanças de precisão.

Em Caldas Novas, em ação integrada, equipe do Comando de Policiamento Especializado do 19º CRPM prendeu dois homens que usavam uma moto para entregar entorpecentes. Com eles a PMGO encontrou aproximadamente 1,5kg de pasta base de cocaína, o que representa um prejuízo de R$ 70 mil para as organizações criminosas. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Caldas.

Na cidade de Mineiros, dois suspeitos de tráfico foram abordados em atitude suspeita, por equipe do Comando de Policiamento Especializado, com uma sacola de pães nas mãos. Ao proceder à abordagem, os policiais perceberam que os pães estavam recheados com maconha e cocaína. Os homens, de 54 e 46 anos, confessaram que a droga seria entregue a um indivíduo que está preso na Unidade Prisional de Mineiros. A PMGO verificou que o suspeito de 54 anos, tem antecedentes criminais por associação criminosa e receptação e, o de 46, por crime de estupro de vulnerável. Os dois foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.

Denúncias

A Secretaria de Segurança Pública reforça que o apoio da população é fundamental para as forças de segurança atuarem cada vez mais assertivamente no combate a práticas criminosas. O cidadão pode contribuir com denúncias, de forma segura e anônima, através do aplicativo “Goiás Seguro” (disponível em todas as lojas de apps para celulares), pelo Disque Denúncia da Polícia Civil, no número 197, ou da Polícia Militar, pelo telefone 190. Para checar o contato da viatura mais próxima em sua cidade ou em seu bairro, basta baixar o aplicativo “Goiás Seguro” ou acessar o site da PMGO, no endereço https://www.pm.go.gov.br/disque-denuncia .

Fonte: Secretaria de Segurança Pública – Governo de Goiás