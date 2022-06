“Não é por acaso que a nossa segurança é a melhor do país”, disse o governador Ronaldo Caiado durante a solenidade (Fotos: Lucas Diener)

Espaço facilita trabalho de batalhões da PM no combate a crimes em áreas rurais e proteção das divisas do Estado. Caiado ainda fez entrega de novos equipamentos de segurança e 19 viaturas para a Polícia Civil

Publicado: 09.06.2022

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta quarta-feira (08), em Goiânia, o Centro Integrado de Comando e Controle do Comando de Operações de Cerrado (COC). A solenidade foi realizada no Núcleo Socioambiental do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama), dentro do Parque Municipal Bernardo Élis, no Setor Novo Horizonte. Também foram entregues novos equipamentos à Polícia Militar e viaturas à Polícia Civil.

A estrutura do COC tem como função dar continuidade às ações do Governo de Goiás em prol da integração entre as forças de segurança pública. Um convênio firmado entre o Executivo goiano, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), e a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), da Prefeitura de Goiânia, permitirá a utilização do prédio como sede do Comando de Operações do Cerrado pelos próximos 10 anos. O COC engloba o Batalhão Ambiental, o Batalhão Rural e o Comando de Operações de Divisas (COD), corporações pertencentes à Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

“Quero ser justo e, cada vez mais, valorizar as forças de segurança, para que se sintam em condições de debelar o crime e construir em Goiás uma área, um território, onde as pessoas vivam em paz”, explicou o governador ao entregar o espaço e os novos equipamentos. “Não é por acaso que a nossa segurança é a melhor do país. É porque aqui há profissionalização, integração, modernização e parcerias, que levam a tudo isso”, garantiu Ronaldo Caiado.

O COC trabalha com foco em abordagens, bloqueios e operações que visam a apreensão de armas e drogas, a recaptura de pessoas foragidas, além da recuperação de veículos, tanto por terra, ar ou água. Busca ainda combater crimes contra fauna, flora, pesca predatória, entre outros que possam ocorrer no meio ambiente e em áreas rurais. Dados da SSP apontam que de janeiro a dezembro de 2019, comparado ao mesmo período de 2018, houve redução de 13,9% nos números de roubo em propriedade rural em Goiás. Já em 2020, em relação a igual período do ano anterior, a diminuição foi de mais de 45%. O ano de 2021 fechou com queda de 25,3%.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Renato Brum, afirmou que Goiás tem outra realidade no campo. “Muitos perguntam como chegamos a esse nível. Isso é a concretização de algo que foi planejado lá em 2019 e com todo aval do governador”, frisou. Segundo ele, isso foi feito em três pilares: “integração, inteligência e autonomia”, detalhou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel André Henrique Avelar, caracterizou o novo espaço como uma unidade de polícia. “É um local para todas as forças de segurança. Este ato demonstra a integração, que vem sendo efetiva com muita consistência nessa gestão ao longo de três anos”, afirmou. “A redução dos indicadores é prova, fruto desse trabalho que tem sido feito. E continuaremos avançando nessa missão”, reforçou.

Representando o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o subcomandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, Danilo César Fonseca, parabenizou o governador pelo trabalho de valorização da segurança. “Que isso possa inspirar todos os agentes das forças de segurança. Essa integração que o senhor propiciou é muito importante para Goiás e Goiânia”, pontuou.

Reforço

Com a inauguração do Centro Integrado, o Governo de Goiás entregou coletes e viaturas náuticas ao Batalhão Ambiental e ao COC, com investimento de quase R$ 2 milhões, além de 19 viaturas à Polícia Civil. Os veículos serão destinados às regionais dos Pontos Focais Rurais, locais criados para a formalização de registros de crimes ocorridos em zona rural, que serão compartilhados de forma imediata com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (Dercr).

“Com mais essa entrega, a gente percebe o reconhecimento do governo às estratégias desenvolvidas e que estão implantadas no Estado, e mais do que isso, ao trabalho feito por todos homens das forças de segurança”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço Pinto. Para ele, tudo isso é feito com um único objetivo: combater a criminalidade no campo. “E o resultado está posto. Esse protagonismo é exatamente por esse trabalho que desenvolvemos”, frisou.

Participaram da solenidade o secretário da Casa Militar, coronel Luiz Carlos de Alencar; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Washington Luiz Vaz Júnior; o diretor-geral de Administração Penitenciária, Josimar Pires; e o ex-secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda.

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás