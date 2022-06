Vagas são limitadas e envolvem áreas de técnicas em vendas, auxiliar administrativo e de recursos humanos

Publicado: 10.06.2022

Foto: Ana Laura Zanni

Neste mês, para quem quer se qualificar de forma gratuita para o mercado de trabalho, os cursos de capacitação oferecidos nos Centros de Formação Profissional (Cenfor) Residencial das Flores e Mirian Rezende estão com as inscrições abertas. O início das aulas será no dia 13 de junho e as áreas contempladas são de técnicas em vendas, auxiliar administrativo e auxiliar de recursos humanos, todos com vagas limitadas.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, o desafio é “formar cidadãos e prepará-los para as oportunidades e desafios do mercado de trabalho”.

Neste ano já são quase 700 cidadãos qualificados em áreas específicas como maquiagem, informática básica e avançada e penteados. No Centro de Formação Profissional (Cenfor) Residencial das Flores, por exemplo, os concluintes dos cursos de penteados e maquiagem receberam seus certificados hoje, 9.

As inscrições para os novos cursos acontecem de forma presencial no Espaço da Oportunidade, na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás. Mais informações pelos telefones 3902-2626 e 3902-2034.

Cursos de capacitação

Cenfor Residencial das Flores

Técnicas em Vendas

Auxiliar Administrativo

Técnicas em Vendas Auxiliar Administrativo Cenfor Mirian Rezende

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Recursos Humanos

Início das aulas: 13 de junho