Neste ano, de janeiro a maio, a Secretaria da Saúde de Goiás confirmou 73.652 registros da doença, o que corresponde a um aumento de 300,09%

O foco do treinamento é o manejo clínico da dengue de adultos e crianças. A situação epidemiológica da doença no Estado tem apresentado crescente número de casos em 2022, o que motivou ainda mais o reforço de capacitação dos profissionais

Publicado: 12.06.2022

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), por meio da gerência de Atenção Primária da Superintendência de Atenção Integral à Saúde (Sais), capacita os profissionais da atenção primária do Estado. O foco do treinamento é o manejo clínico da dengue de adultos e crianças.

As atividades acontecem esse mês e tem por objetivo qualificar e atualizar os protocolos dos pacientes com suspeita ou confirmação de dengue. A situação epidemiológica da doença no Estado tem apresentado crescente número de casos em 2022, o que motivou ainda mais o reforço de capacitação dos profissionais. O treinamento acontece em parceria com a Superintendência de Vigilância (Suvisa).

A gerente de atenção primária da Sais, Ticiane Peixoto, explica que essas oficinas estão sendo realizadas com médicos. O objetivo é que esses profissionais sejam multiplicadores nos municípios. A ideia é qualificar o maior número de colaboradores, com foco na atenção primária, mas também para as unidades de urgência.

“A proposta é capacitar os multiplicadores em cada município, principalmente nas unidades em que os profissionais têm mais dificuldade de sair para fazer oficinas. Para ter efetivação, esse trabalho tem que acontecer nas unidades. A estratégia agora é capacitar os médicos”, ressalta Ticiane. A identificação precoce dos casos de dengue é vital para a tomada de decisões e implementação de políticas públicas, visando principalmente evitar óbitos provocados pela doença.

Notificações

No ano passado, de janeiro a maio, foram confirmados 24.376 casos de dengue em Goiás. Neste ano, no mesmo período, a SES-GO confirmou 73.652 registros da doença, o que corresponde a um aumento de 300,09%. Além disso, ainda leva-se em conta os desafios impostos pela circulação dos vírus da febre chikungunya e zika, cujos sintomas são bem parecidos com a dengue, fazem com que o tema se torne ainda mais importante para a assistência.

Yara Galvão (Texto)

Secretaria da Saúde de Goiás