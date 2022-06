Vista do Jardim de Maytrea, na Chapada dos Veadeiros, um dos cenários preferidos pelos turistas para fotos (Foto: GoiásTurismo)

Mirante terá vista para Jardim de Maytrea, na GO 239, em Alto Paraíso. Obra deve custar cerca de R$ 262 mil. O Jardim de Maytrea fica às margens da GO-239, no município de Alto Paraíso, e faz parte das atrações da Chapada dos Veadeiros. É um campo aberto que possui flores e vegetações típicas da região

Publicado: 13.06.2022

O Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), abre licitação para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a construção de um mirante, na região da Chapada dos Veadeiros, na GO-239, entre o município de Alto Paraíso e a Vila de São Jorge, com vista para o Jardim de Maytrea. O valor previsto para a obra é de mais de R$ 262 mil, oriundo de emenda parlamentar.

A licitação, na modalidade tomada de preço, está prevista para realizada em 21 de junho, às 9 horas. O edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no site www.goiasturismo.go.gov.br ou na sede da Agência, à Rua 30, Bloco A, 2º Andar do Centro de Convenções de Goiânia. Os documentos podem ser solicitados, ainda, pelo email: cpl1@goiasturismo.go.gov.br.

Jardim de Maytrea

O Jardim de Maytrea fica às margens da GO-239, no município de Alto Paraíso, e faz parte das atrações da Chapada dos Veadeiros. É um campo aberto que possui flores e vegetações típicas da região. A paisagem ao redor também chama a atenção devido a algumas formações curiosas, como o Morro do Buracão e o Morro da Baleia. Para os místicos, o local é considerado sagrado. A beleza do jardim chama a atenção de quem passa pelo lugar e é um dos cenários preferidos para fotos.

Fonte: Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo)