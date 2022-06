O evento é realizado pelo Coletivo Panela Nova desde 2014, com o objetivo de fortalecer a cena independente. Neste ano, trará pelo menos 22 bandas

Publicado: 15.06.2022

A capital goiana será palco do 2º Festival Panela Nova de Arte Urbana, que acontece entre os dias 01, 02 e 03 de julho no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com entrada sob esquema do pague quanto puder.

O evento, que é organizado pelo Coletivo Panela Nova, trará pelo menos 22 bandas de Goiânia e de demais localidades, com repertório de 10 músicas por banda, dos mais diversos estilos variados do pop rock e fora também, artistas já aclamados pelo público. Oficina de malabares e palhaços, exposições, oficinas de escola de música, stands, shows em estúdios e muito mais, ganharão espaço, visando a melhor integração entre o público.

As cirandas de roda e brincadeiras vão animar a garotada no dia 03 de julho, pela manhã, através do Panelinha Nova, um evento que ainda vai contar com shows musicais e teatro, acompanhado de excelentes profissionais da área pedagógica.

O Festival marca a volta triunfal de eventos no Oscar Niemeyer após a pandemia e segundo os organizadores do evento, visa atrair a atenção do público jovem, fomentar em ampliar horizontes dos artistas locais, dando muito mais visibilidade e experiência única para todos.

Atrações confirmadas

Nesta edição do festival, contará com participações de Nila Branco, Moka, The Galo Power e também bandas do casting do Coletivo como Rapsódia, Projeto SuperNova, Acorde7, Cadillac Cassino e dentre outros. Todas as novidades serão divulgadas nas redes sociais do evento em breve.

Banda Projeto SuperNova – Foto: Grace Kelly

Banda Rapsódia – Foto: Ketlen Lomazzi

Acompanhe em:

https://www.facebook.com/coletivopanelanova/

https://www.instagram.com/coletivopanelanova/

Sobre o Festival Panela Nova

O Festival Panela Nova de Arte Urbana aconteceu pela primeira vez em 2014, propondo reunir esforços de vários artistas que batalham pelo reconhecimento e visibilidade dentro da cena musical. A primeira edição contou com aproximadamente 400 pessoas no Centro Cultural Martim Cererê, que assistiu a 11 atrações musicais, 3 stand up comedys, apresentações de dança e teatro.

De lá pra cá, o Coletivo Panela Nova foi se expandindo, com projetos como o Invasão Sonora e demais outros eventos de proporção grandiosa.

2º Festival Panela Nova de Arte Urbana

Data: 01, 02 e 03 de julho

Abertura dos portões: 18h (sexta e sábado), 16h às 23h (domingo) e 10h às 14h (Panelinha Nova – evento infantil).

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 – Goiânia, GO, 74891-135

Classificação Etária: A partir de 18 anos. Somente no domingo de manhã, entrada de menores de 18 anos, acompanhados de pais ou responsáveis, para participar das oficinas voltadas ao público infantil

Entrada: Esquema do pague quanto puder.