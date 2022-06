A premiação da campanha “Investir é para todos 2ª Edição’ varia de R$ 1 mil a R$ 30 mil, distribuídos em 5.300 vales-prêmio

Publicado: 15.06.2022

Começou a 2ª edição da promoção “Investir é Para Todos” do Sicoob. Neste ano, a instituição financeira cooperativa irá sortear R$ 10 milhões em prêmios, distribuídos em 5.300 vales-prêmio que variam de R$ 1 mil a 30 mil. Até 31 de julho cooperados e poupadores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, entre podem participar.

A ação foi pensada para incentivar os cooperados a conhecer melhor os produtos de investimento disponíveis na instituição financeira cooperativa.

Os produtos participantes para pessoa física são Conta Capital, Poupança, RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) e LCI (Letras de Crédito Imobiliário). Já para pessoa jurídica são Conta Capital, Poupança e RDC.

Cada produto tem um valor mínimo de investimento para gerar números da sorte. Confira na tabela abaixo:



Serão realizados dois sorteios pela Loteria Federal. Os números da sorte serão disponibilizados para consulta a partir do dia 8 de julho, para o primeiro sorteio, e 5 de agosto, para o segundo.

Para participar da promoção não é preciso realizar cadastro. Todos os cupons válidos para o primeiro sorteio também estarão aptos para o segundo, desde que o recurso continue aplicado no produto até o final do período da promoção. A divulgação dos ganhadores será nos dias 20 de julho e 17 de agosto até às 19h, respectivamente, no site da promoção.