Publicado: 16.06.2022

Foto: Arquivo Diocese de Anápolis

A Solenidade de Corpus Christi, voltará a ser celebrada nas ruas de Anápolis este ano. Em 2020 e 2021, as restrições devido à pandemia impossibilitaram que a tradicional celebração fosse feita como de costume. Este ano a solenidade acontecerá nesta quinta-feira (16). As primeiras movimentações no Centro de Anápolis na Praça Bom Jesus, começam por volta das 15h. Todas as Paróquias da cidade se deslocaram até a Catedral do Senhor Bom Jesus para celebração da Santa Missa que será presidida, às 17h, por Dom Dilmo Franco, bispo auxiliar da Diocese de Anápolis.

Os horários das procissões são organizados conforme cada paróquia, levando em conta a distância que irão percorrer. A celebração será transmitida pela página da Diocese no You Tube.

Corpus Christi

Corpus Christi é uma expressão latina que significa Corpo de Cristo. É uma festa móvel da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo, e acontece sempre na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade.

A Diocese de Anápolis faz um convite aos católicos para juntos celebrar a fé na Eucaristia, tanto nas procissões quanto na celebração eucarística, fazendo deste momento um ato público da nossa fé.

Serviço: Solenidade de Corpus Christi em Anápolis

Data: 16 de junho de 2022

Concentração das Paróquias: 15h

Missa: 17h

Local: Praça Bom Jesus – em frente a Catedral Bom Jesus

Fonte: Diocese de Anápolis