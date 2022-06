Com mais de uma centena de estabelecimentos, local recebe cerca de 1,5 mil visitantes todos os dias

O amor ao Mercado Municipal Carlos de Pina vem de décadas para a comerciante Shirley Maria Soares de Oliveira, de 66 anos. O trabalho começou lá atrás, em 1956, quando seus pais vieram do Rio Grande do Norte para Anápolis e começaram a vender utensílios no centro da cidade. “Ajudei minha mãe, dona Elequicina, afinal são mais de 60 anos de trabalho duro. São oito pessoas da minha família que já se instalaram aqui no mercado. Hoje atuo na venda de roupas na mesma lojinha”, disse.

Os passos do pai também foram seguidos por Marcos Lemos Piantino, de 65 anos, comerciante tradicional que há mais de 50 anos tem uma mercearia. “Em 1967, ajudava meu pai a vender balinha e frutas. Dois anos depois, abrimos a mercearia e era um ramo forte, o famoso secos e molhados. Tinha seis aqui no mercado e muita gente vinha comprar. Não existia muitos supermercados na época”, afirma.

O comerciante fez questão de destacar o papel importante que o Mercado Municipal Carlos de Pina teve na construção de Brasília. “Foi o polo alimentício. Lembro de caminhões saírem daqui com implementos e alimentos para os trabalhadores. Tudo se tirava daqui”, lembra. Para seu Marcos Piantino, cada pedacinho do local tem muita história a ser contada. “Estou aqui porque amo, é meu esteio”, completa.

Hoje, em registro, constam 108 comerciantes atuando no mercado municipal, por onde passam aproximadamente 1,5 mil pessoas todos os dias. As áreas mais fortes do comércio são carnes, frios e laticínios (cerca de 40%); seguido pela alimentação como lanchonetes, pamonharias e restaurantes (30%); produtos naturais como cereais, grãos, doces e castanhas (15%); e diversos (15%).

Fundado em 25 de dezembro de 1951, o Mercado Municipal Carlos de Pina foi tombado como patrimônio histórico em 1984 e, recentemente, teve sua fachada revitalizada em ação entre a Prefeitura de Anápolis, a Associação dos Permissionários e Comerciantes do Mercado Municipal Carlos de Pina, além do Conselho Municipal de Cultura, com consentimento do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Anápolis (COMPHICA).

Segundo o presidente da associação do mercado municipal, João Luiz Duarte, está em andamento o serviço de revitalização da pintura na parte interna e, em breve, será a vez da galeria de gás.