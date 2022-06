“Estamos dando possibilidade de os jovens poderem desfrutar daquilo que nem sonharam, até então nunca houve um evento como esse para dar oportunidade aos goianos”, afirma governador (Foto: André Saddi e LeoIran)

Evento, que volta a receber público no formato presencial, deve reunir milhares de pessoas em shopping da capital. Pela primeira vez, estudantes da rede estadual participam da feira de tecnologia

Publicado: 17.06.2022

O governador Ronaldo Caiado acompanhou, na noite desta quarta-feira (15/6), a abertura da 4ª edição da Campus Party Goiás (CP Goiás), promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), e a Campus Party Brasil. Uma das novidades deste ano é a participação de estudantes de Centros de Ensino em Período Integral (CEPIs) da rede estadual de ensino no hackathon, uma espécie de maratona de programação.

“Aqui neste evento temos 53 colégios estaduais, mais de 50 municípios goianos representados. Então, estamos dando possibilidade de os jovens poderem desfrutar daquilo que nem sonharam, até então nunca houve um evento como esse para dar oportunidade aos goianos”, observou Caiado.

Para chegarem preparados à Campus Party, os alunos da rede estadual de ensino participaram de duas edições do Bootcamp Low Code, evento realizado pelo Governo de Goiás e Universidade Federal de Goiás (UFG) para o desenvolvimento de aplicativos que utilizam a linguagem de baixa codificação “Low Code”.

Oportunidades

“A Campus Party não é apenas o que acontece nesses cinco dias. Tudo isso será desdobrado em ações concretas para que o jovem continue cada vez mais tendo oportunidade e capacidade de desenvolver essa nova realidade que é o mundo digital”, disse o governador.

Neste ano, a CP Goiás volta a receber o público presencialmente e será realizada no formato físico e digital. Até o dia 19 de junho, milhares de pessoas devem passar pelo evento, com estrutura montada no Passeio das Águas Shopping, Região Norte da Capital. São cinco palcos nas áreas Open, Arena e Camping, onde foram montadas 1,5 mil barracas que dão forma a um verdadeiro acampamento de participantes. A programação da Campus Party Goiás inclui palestras, workshops, e-Sports, arena de drones e maratonas de programação, totalizando mais de 400 horas de atividades.

O governo de Ronaldo Caiado possibilita, com esse evento, transformar Goiás em um Estado muito mais inovador, que faz de verdade a educação do futuro. E ela começa sempre com uma ativação, que é tudo que passa aqui pela Campus Party,” disse o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Márcio César Pereira.

Experiências

A primeira edição da Campus Party Goiás foi realizada em 2019, sob a coordenação do hoje secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima. “A Campus Party tem um papel catalisador, um poder de juntar todas as ideias inovadoras, com as pessoas reunidas durante esses cinco dias, para se conectarem. E, um passo além, ela tem a mentalidade de que novas idéias não devem ser guardadas em segredo. Porque, hoje, o mundo está na fase da inovação aberta”, disse Adriano.

O presidente da Campus Party, Francesco Farrugia, explicou que experiências bem-sucedidas da edição goiana servirão de modelo para outras. “Temos uma novidade aqui, que é a fábrica de empreendedores do Sebrae, uma iniciativa para levar oportunidade à garotada, para que possam criar sua startup através de mentorias. Quem já tem startup pode mostrar seu produto ou procurar por um investidor e por mais conexões. Vamos levar para a edição de São Paulo, em novembro, o que vimos em Goiás”, disse ele.

Carla Vieira Borges, de 15 anos, é de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, e uma das alunas da rede estadual que participa da Campus Party. Junto com colegas, ela desenvolve um protótipo que estará em uma competição com outros projetos. “É um novo mundo, de descobertas. Eventos assim, em que a gente participa ativamente, são experiências incríveis”.

Programação

Na área Open, as atividades estão divididas entre Campus Kids, Hoquei de Robôs, Arena Games, campeonatos de e-Sports, simuladores de realidade, arena de drones, espaço de empreendedorismo e Makerspace, que oferece soluções para novas criações, com workshops, impressão 3D e corte a laser. Na Campus Kids, as crianças terão contato com robótica educativa e gamificação. No Hoquei de Robôs, serão realizados campeonatos com robôs utilizando estratégias e robótica aplicada, durante quatro dias do evento.

Arena e Camping são espaços exclusivos para inscritos. O Camping é o espaço de descanso dos campuseiros, onde estão 1.500 barracas, com acomodações individuais ou duplas e toda estrutura necessária. Por fim, a Arena da Campus Party reúne a maior quantidade de conteúdos durante todo o evento.

Participaram também do evento o CEO da Campus Party, Tonico Novaes; o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz; o ex-deputado federal Daniel Vilela; os secretários estaduais de Desenvolvimento Social, Wellington Matos e de Cultura, Marcelo Carneiro; a reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Angelita Pereira de Lima e o reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Antônio Cruvinel, dentre outras autoridades.

