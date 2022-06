Circuito Centro-Oeste de Parapente consolida Goiás como referência em voo livre: evento tem patrocínio do Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo- Goiás Turismo (Fotos: Cia do Vento)

Com patrocínio do Governo de Goiás, evento realizado em Formosa, consolida Goiás como referência em voo livre. Competição, que será realizada neste fim de semana (17 a 19/6), reúne melhores pilotos da modalidade para formação de ranking nacional

Publicado: 17.06.2022

Os melhores pilotos de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Tocantins estarão reunidos, neste fim de semana, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, para a final do Circuito Centro-Oeste de Parapente. O evento, que será realizado nesta sexta-feira, sábado e domingo (17 a 19/6), tem o objetivo de formar o ranking dos pilotos que irão participar do Campeonato Brasileiro.

O Circuito Centro-Oeste de Parapente tem patrocínio do Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo). De acordo com o presidente Fabrício Amaral, a autarquia aposta na prática de voo livre como forma de fomentar o turismo nos municípios goianos. Além disso, os campeonatos deixam um legado de investimentos em infraestrutura para as rampas no estado que ficarão operantes o ano todo.

A primeira etapa do circuito foi realizada, em abril, em Jandaia, na Região Turística Pegadas no Cerrado. Na ocasião, os pilotos promoveram ainda ações sociais, como palestras nas escolas sobre preservação do meio ambiente, além de doação de alimentos. A segunda etapa da competição ocorreu em Iporá, no Oeste goiano, que recebe grande quantidade de praticantes durante o ano todo. Nas duas ocasiões, empresários e moradores da região comemoraram a movimentação intensa de turistas, com hotéis lotados e aumento das vendas no comércio da região.

De acordo com um dos organizadores da competição, Daniel Vasconcelos, o apoio do Governo de Goiás foi fundamental para a realização do evento. “Já recebemos atletas de várias regiões do Brasil e até de outros países, como Argentina, Chile, Colômbia, Alemanha e França. A expectativa é reunir cerca de 150 pilotos na grande final, em Formosa”, afirmou.

Segundo Daniel Vasconcelos, Goiás é referência em voo livre por oferecer condições climáticas favoráveis, como o relevo e as correntes de ar que facilitam a prática, tendo municípios importantes como Jaraguá, Jandaia, Formosa e Iporá visitados frequentemente por atletas. “Além disso, vamos nos candidatar para que uma das nossas cidades seja sede do campeonato brasileiro, em 2023”, acrescentou.

Serviço

Assunto: Final do Circuito Centro-Oeste de Parapente movimenta turismo de Formosa

Quando: Sexta-feira a domingo (17 a 19/6)

Onde: Rampa do Sargento e Rampa do Borges – Formosa (GO)

Fonte: Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo)