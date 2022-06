Podem ser descartados notebooks, impressoras, eletrônicos de escritório, eletrônicos de pequeno porte, tablets, celulares, acessórios de informática, câmeras, cabos e carregadores, eletroportáteis e ferramentas elétricas

Quem fizer o descarte correto das sucatas eletrônicas, no estande do Governo de Goiás, concorre a um computador recondicionado. Integrantes das três melhores equipes no Hackathon Low Code também ganharão computadores recondicionados pelo Sukatech. O sorteio do equipamento será realizado no sábado (18/6), às 20h

Publicado: 18.06.2022

O programa Sukatech também está na Campus Party Goiás, recolhendo resíduos eletrônicos. Até o dia 19 de junho, o maior evento de tecnologia volta a formato presencial, no Passeio das Águas Shopping. Quem levar as sucatas eletrônicas para serem descartas no Sukatech, que está no estande do Governo de Goiás, ainda pode ganhar um computador recondicionado.

O sorteio do equipamento será realizado no sábado (18/6), às 20h, durante o encerramento. Além disso, os participantes do Hackathon Low Code, que é uma maratona tecnológica voltada aos alunos da rede estadual de ensino, serão premiados com 24 computadores recondicionados pelo programa. Os aparelhos serão destinados aos integrantes das três melhores equipes.

De acordo com o gerente de Projetos Tecnológicos da Sedi, Thiago Angelino, a iniciativa é um meio de inclusão tecnológica e social. “Temos dois maiores objetivos. O primeiro é oferecer a esses adolescentes, que muitas vezes estão inseridos em um contexto de vulnerabilidade social, a ferramenta de trabalho que atualmente é indispensável. Sabemos também que essas crianças têm sonhos grandes com uma carreira na área de tecnologia, nada mais justo que incentivar isso”.

O segundo objetivo é estimular a educação ambiental, incentivando o público geral a descartar resíduos eletrônicos de maneira correta. “Grande parte dos campuseiros já têm acesso a aparelhos tecnológicos de última geração. Nós queremos que eles levem aquele fone de ouvido velho, ou celular que não funciona mais, para evitar que esses aparelhos sejam jogados em aterros sanitários e contaminem o meio ambiente”, explica Thiago Angelino.

Podem ser descartados notebooks, impressoras, eletrônicos de escritório, eletrônicos de pequeno porte, tablets, celulares, acessórios de informática, câmeras, cabos e carregadores, eletroportáteis e ferramentas elétricas. Para ver a lista completa, acesse o site desenvolvimento.go.gov.br

Sustentabilidade

O descarte incorreto do lixo eletrônico é um dos maiores vilões do meio ambiente porque ele possui componentes tóxicos. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (ABETRE), de um total de 2,9 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos gerados no Brasil, apenas 600 mil toneladas são descartadas corretamente.

O programa Sukatech, operacionalizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), trabalha com o intuito de amenizar os efeitos desses dados. No período de um ano, o programa reciclou 50 toneladas de lixo eletrônico e recondicionou mais de 400 computadores, no Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC).

Serviço

Assunto: Campus Party Goiás

Quando: Até Domingo (19/6)

Onde: Passeio das Águas Shopping

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi)