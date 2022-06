Publicado: 19.06.2022

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em parceria com a Seção de Atividades Culturais, abriu nesta quarta-feira, 15, as inscrições para o “Seminário Eleições”, um evento de capacitação direcionado aos servidores da Casa, que será realizado entre os dias 27 de junho e 1º de julho.

O Seminário Eleições 2022 reunirá especialistas para discutir assuntos diversos, a exemplo do uso de estratégias nas redes sociais e o impacto delas na intenção de voto. O professor da Faculdade de Administração da Universidade Federal de Goiás (UFG) Marcos Severo está entre os convidados e, segundo ele, durante o evento serão apresentados os resultados de uma pesquisa que incluiu a análise da quantidade de postagens, de menções nas redes sociais e quantidade de seguidores de candidatos às eleições em 2018.

A programação do evento conta, também, com debates sobre violência política contra mulheres, condutas vedadas a agentes públicos, convenções partidárias, registro de candidatura e prestação de contas eleitorais. As atividades serão realizadas no período matutino e, ao final, os participantes receberão certificado.

As inscrições estão sendo realizadas no ramal 3199, e todos os servidores poderão se inscrever por dia no evento — com exceção do dia 1º de julho, que é de exclusividade para TV e imprensa da Casa.

Confira a programação do Seminário.

27/6/2022 – Segunda-feira

Local: Auditório 2 da Assembleia Legislativa de Goiás

Horário: 8h30h às 12h

Vagas: 137 vagas

8h30 – Abertura do Seminário

8h50 – Apresentação: Daniel Boaventura França – Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás;

9h – 11h: Condutas vedadas aos agentes públicos nas campanhas eleitorais – Alexandre Azevedo – professor de Direito Eleitoral pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás; professor de Direito Eleitoral do Centro Universitário Alfredo Nasser; técnico judiciário do TRE-GO.

11h – 12h: Aberto para debate, discussão, perguntas e respostas.

Carga-horária: 4 horas (45 minutos corresponde a uma hora/atividade).

28/6/2022 – Terça-feira

Local: Auditório 1 da Assembleia Legislativa de Goiás

Horário: 9h às 12h

Vagas: 67 vagas

9h – Apresentação: Daniel Boaventura França – Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás;

9h15 – Apresentação da pesquisa do pós-doutorado de Marcos Severo, acerca da influência das mídias sociais na intenção de voto

Marcos Severo – Docente e pesquisador da área de marketing da Universidade Federal de Goiás (UFG) desde 2011, onde é vinculado ao Programa de Mestrado e Doutorado em Administração e ao Curso de Graduação em Administração. Professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Estadual de Maringá. É pós-doutor em Business Analytics e Data Science pela Universidade de São Paulo (USP) e doutor em Administração pela Universidade de Brasília (UnB), com período sanduíche na Massey University (Nova Zelândia).

9h45 – Ciência Política, uso de mídias sociais e comportamento do eleitor – Dr. Robert Bonifácio – É doutor e fez estágio pós-doutoral em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, é professor adjunto de ciência política na UFG, onde é membro permanente nos Programas de Pós-graduação em Ciência Política (PPGCP) e em Direito e Políticas Públicas (PPGDP), conselheiro da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), representando a área de ciências humanas, e líder do Grupo de Pesquisa sobre Comportamento Político e Qualidade da Democracia (COMPOQ). É membro fundador do Instituto Péricles de Políticas Públicas e foi secretário executivo do Escritório de Prioridades Estratégicas da Prefeitura de Goiânia. Pesquisa questões relativas à avaliação de políticas públicas, comportamento eleitoral, cultura política e corrupção.

10h15 – Projeto Politizar – UFG – ‘Como falar de fake news com jovens’? – Dr. Diego Magalhães – Professor de Relações Internacionais, Coordenador do Núcleo de Estudos Globais e membro do Conselho Universitário (CONSUNI) da UFG. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Ciência Política da UFG. Foi visiting fellow na Universidade de Cambridge (Reino Unido) e visiting scholar na Universidade Humboldt de Berlim (Alemanha) em estágio pós-doutoral. Doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB).

10h45 – 12h Aberto para debate, discussão, perguntas e respostas.

Carga-horária: 4 horas (45 minutos corresponde a uma hora/atividade).

29/6/2022 – Quarta-feira

Local: Auditório 1 da Assembleia Legislativa de Goiás

Horário: 9h às 12h

Vagas: 67 vagas

9h – Apresentação: Daniel Boaventura França – Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás;

9h5 – Palestra: Violência política contra mulheres: uma análise da Lei no. 14.192 de 4 de agosto de 2021 – Advogada eleitoralista Nara Bueno – Advogada especializada em Direito e Processo Eleitoral, mestre em Direitos Humanos pela UFG.

Composição da mesa: Maira Luciene de Souza Melo (Procuradora da Assembleia Legislativa de Goiás)

10h45 – 12h Aberto para debate, discussão, perguntas e respostas.

Carga-horária: 4 horas (45 minutos corresponde a uma hora/atividade)

30/6/2022 – Quinta-feira

Local: Auditório 1 da Assembleia Legislativa de Goiás

Horário: 9h às 12h

Vagas: 67 vagas

9h – Apresentação: Daniel Boaventura França – Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás;

9h05 – Palestra: Convenções Partidárias, Registro de Candidatura e Prestação de Contas Eleitoral – Advogado Danubio Remy – Advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Público e Eleitoral.

Expositores: Glauco Borges, advogado eleitoral e Isac Silva, contador eleitoral.

11h – 12h Aberto para debate, discussão, perguntas e respostas.

Carga-horária: 4 horas (45 minutos corresponde a uma hora/atividade).

01/7/2022 – Sexta-feira

Local: Auditório 1 da Assembleia Legislativa de Goiás

Horário: 9h às 12h

Vagas: 67 vagas

9h – Apresentação: Daniel Boaventura França – Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás;

9h05 – 11h Condutas vedadas às emissoras de rádio e de televisão na cobertura das eleições – específico para servidores da Imprensa e TV Alego) – Alexandre Azevedo

11h11 – 12h Aberto para debate, discussão, perguntas e respostas

Carga-horária: 4 horas (45 minutos corresponde a uma hora/atividade).

Agência Assembleia de Notícias