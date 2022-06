Grupo pode se vacinar com os imunizantes da Janssen ou AstraZeneca, disponíveis na rede

Publicado: 20.06.2022

A partir de amanhã, 21, em Anápolis, pessoas com idade igual ou superior a 40 anos já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid. O imunizante das marcas Janssen ou AstraZeneca, disponível na rede municipal de saúde, deve ser aplicado no grupo dessa faixa etária com distância de quatro meses desde a terceira dose. Os locais da quarta dose podem ser acessados no endereço anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis.

A coordenadora de Imunização da Prefeitura de Anápolis, Mirlene Garcia, informa que as datas constam no cartão de vacinas. Ela ressalta que a pessoa que estiver apta pode escolher um dos dois imunizantes disponíveis, independente do aplicado anteriormente. “Não há necessidade de ser do mesmo laboratório”, frisa.

Até o momento, 334.746 pessoas (90%) já receberam a primeira dose em Anápolis, 285.163 a segunda (85%), 123.681 o reforço (43%) e 21.587 (17%) a quarta dose. Desde o início da vacinação infantil, 12.698 crianças de 5 a 11 anos (77%) receberam a primeira dose da vacina e 6.555 a segunda (52%).