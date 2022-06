Evento acontece nesta terça-feira, 21, a partir das 15h

Publicado: 20.06.2022

Para comemorar o Dia Internacional do Skate, amanhã, 21, a partir das 15 horas, o Parque JK, no bairro JK Nova Capital, conhecido popularmente como “Praia”, receberá praticantes desse esporte que cativa gerações em todo o mundo. Realizado pela Prefeitura de Anápolis, através da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, o evento conta com o apoio da Associação Skateboard de Anápolis (ASA), Escolinha de Skateboard da Central Única das Favelas (CUFA) Anápolis, grupo Batalha do Ipiranga, Galpão Skate Park, Marreta Sound System, Opze e Kaverna.

Os skatistas concorrerão entre si pelas melhores manobras (“best trick”) e terá premiação. Durante a atividade, se apresentam DJs da cidade, a banda de rock Irmãos Ayres e a batalha de rimas. “O skateboard tem ganhado espaço, inclusive com a força de um esporte olímpico”, enfatiza o diretor de Esportes, Eduardo Junqueira.

“É um esporte presente em várias partes do mundo com muita adesão do público juvenil. Esta data é uma oportunidade para comemorar”, aponta o organizador do evento, Paulo Coutinho. Outras ações serão realizadas por grupos ligados ao esporte, que são parceiros do Go Skate Day, como a passeata de conscientização, organizada pela ASA, com concentração no Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo (Parque da Matinha), no setor Maracanã, a partir das 14h, e ida para a Praça Abílio Wolney, no Centro, às 16h.