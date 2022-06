Em funcionamento há um ano, Programa Expresso contabiliza mais de um milhão de atendimentos realizados

Investimentos em tecnologia e foco no cidadão fizeram com que Estado subisse cinco posições em apenas um ano. No início de 2019, Goiás figurava entre dez piores na prestação de serviços digitais. A cerimônia de entrega da premiação será nesta quarta-feira (22), no auditório do Hotel Royal Tulip, em Brasília (DF)

Publicado: 21.06.2022

Goiás alcança a segunda posição no ranking dos estados mais digitalizados do País. O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia de Informação e Comunicação (Abep-TIC) e mostra que o Estado subiu cinco posições, em apenas um ano, no Ranking do Índice Abep-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital. A cerimônia de entrega da premiação será realizada nesta quarta-feira (22/06), no auditório do Hotel Royal Tulip, em Brasília (DF).

A conquista é um reconhecimento do trabalho do Governo de Goiás em oferecer atendimento digital para os serviços públicos, com o programa Expresso, que disponibiliza hoje mais de 100 atividades em formato completamente digital. “Trouxemos Goiás para o mundo digital. Com a ajuda da tecnologia, conseguimos agilizar a vida do cidadão que recorre aos serviços do Estado”, frisou o governador Ronaldo Caiado.

De acordo com Caiado, o Expresso tem democratizado o acesso ao serviço público e mostra o comprometimento e cuidado do Governo de Goiás com a população. “A pessoa tem acesso direto ao que precisa e se sente respeitada”, explicou. O programa está em funcionamento há um ano e já contabiliza mais de um milhão de serviços realizados.

O trabalho pela digitalização do Executivo estadual foi iniciado em 2019, com a inclusão de Goiás na rede Gov.Br e a desburocratização dos processos e serviços, para que pudessem ser ofertados à população em meio digital. Até aquele ano, Goiás figurava entre os dez piores na prestação de serviços on-line e em 2021 chegou à sétima colocação. Ainda de acordo com o levantamento, o Estado alcançou a terceira posição na categoria ‘Variação Nominal no Índice Abep-TIC entre 2021 e 2022’.

Modernização

Desenvolvido por meio da parceria entre as secretarias estaduais da Administração (Sead), de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e Geral da Governadoria (SGG), o Expresso recebe novos serviços continuamente, com o objetivo de ampliar seu alcance e a oferta simplificada de atendimento aos usuários.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, avalia a evolução no ranking nacional de serviços públicos digitais como um resultado positivo de toda uma cadeia de ações rumo à modernização do Estado, em suas várias frentes, tendo a tecnologia como grande aliada. “Estamos empenhados em modernizar a forma como o Governo de Goiás atende o cidadão, em suas mais diferentes necessidades. Promover a digitalização dos serviços é uma delas. Ela agiliza, poupa esforços, facilita acessos e ainda permite que o Estado seja presente de forma menos burocrática, atendendo o cidadão por meio de um smartphone, na palma da sua mão”, reflete Rocha Lima.

Para o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira, os esforços estratégicos para ampliar os serviços oferecidos no Expresso foram determinantes para conquistar o segundo lugar no ranking. A plataforma é o resultado de uma estratégia focada na experiência do cidadão. Hoje, os serviços estão disponíveis para o cidadão sem que ele precise sair de casa em multicanais. “Colhemos os frutos de um projeto que tem como prioridade oferecer serviços digitais e facilitar o dia a dia da população. Hoje nós somos referência para outras unidades federativas”, comemora Marcio.

Secretário da Administração, Bruno D’Abadia, destaca que a ascensão de Goiás no ranking é resultado de um esforço coletivo e que tem como principal objetivo facilitar a vida do cidadão. “A transformação e digitalização dos serviços públicos são frentes em que o Estado também ganhou notoriedade nacional, fruto da capacidade técnica e dedicação das nossas equipes e, irrefutavelmente, pela preocupação do governador em democratizar e facilitar o acesso dos goianos aos atendimentos estaduais”, pontua o titular da Sead.

