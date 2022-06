A seleção será em fase única, com aplicação de provas objetiva e de redação no dia 26 de junho. O interessado pode optar por um dos três sistemas de vagas: universal; cotas, com deficiência; e por meio das notas obtidas no Enem

Publicado: 22.05.2022

As inscrições para o vestibular de Tecnologia em Produção Cênica, oferecido pela Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, terminam nesta quinta-feira (23/6). A unidade, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), oferece 50 vagas para o curso superior, que é gratuito, presencial e tem duração de dois anos e meio.

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio até o ato da matrícula (8/7). A seleção será em fase única, com aplicação de provas objetiva e de redação no dia 26 de junho. O interessado pode optar por um dos três sistemas de vagas: universal; cotas – para estudantes oriundos da rede pública de educação básica, negros, indígenas e/ou com deficiência; e por meio das notas obtidas nas últimas seis edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições devem ser feitas no site (https://basileufranca.com.br/editais/).

Histórico

O Superior em Produção Cênica da EFG em Artes Basileu França existe há nove anos e é o único do Estado. Desde sua criação, muitos eventos e pesquisas já foram realizados, como seminários estaduais e até um internacional, que contou, no ano passado, com participantes da França, Moçambique e Venezuela.

No campo da pesquisa, destaque para o primeiro livro do curso com o título “Produção Cênica e Sociedade”, de 2019. A segunda edição foi publicada em 2021 e a terceira está no prelo, com lançamento previsto para esse ano.

Serviço

Assunto: Vestibular – Superior de Tecnologia em Produção Cênica

Quando:

Inscrições até: 23/6 no site da escola (https://basileufranca.com.br/editais/)

Prova: 26/6 (presencial)

Resultado: 29/6 no site da escola (https://basileufranca.com.br/editais/)

Onde:

Local da prova: Av. Universitária, nº 1750, Setor Universitário, Goiânia, Goiás

Mais informações: (62) 3941-1065 ou 3095-6389

Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi)