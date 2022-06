Orientação do Governo de Goiás é para que participantes da Romaria do Divino Pai Eterno utilizem máscaras e completem esquema vacinal contra a Covid-19 (Foto: Secom)

Publicado: 22.06.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), intensifica, em parceria com a Prefeitura de Trindade, medidas de promoção à saúde para os participantes da 182ª Romaria em Louvor ao Divino Pai Eterno, que ocorrerá de 24 de junho a 3 de julho. Em 2022, depois de dois anos de ausência, por causa das medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19, o evento religioso retorna em formato presencial, com a expectativa de participação de cinco milhões de fiéis de todo país.

Para todas as pessoas que participarão da Romaria do Divino Pai Eterno é recomendado o uso de máscaras e a atualização da carteira vacinal com a conclusão do ciclo de imunização contra a Covid-19, inclusive com a dose de reforço, pois existe circulação ativa do vírus. O reforço da vacina é essencial para a proteção, diminuindo o risco de agravamento da doença. Também é importante a manutenção dos protocolos sanitários com higienização constante das mãos e uso de álcool gel 70%.

“Além do uso da máscara e higienização das mãos, é muito importante alcançarmos altas coberturas vacinais com pessoas com esquema vacinal completo”, alerta o secretário da SES, Sandro Rodrigues, destacando que é consenso que a vacinação contra a Covid-19 confere uma proteção efetiva contra o agravamento de casos e óbitos. Durante a Romaria, o município de Trindade irá realizar vacinação contra Covid-19 e Influenza, com apoio de duas vans, sendo um destes veículos disponibilizados pela SES.

Com o apoio do Governo de Goiás, a Prefeitura de Trindade também disponibilizará seis pontos de atendimento multiprofissional, compostos por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e ambulâncias, que estarão disponíveis para o atendimento de fiéis que precisarem de socorro médico. Também foi intensificada, nas últimas semanas, a atualização da caderneta vacinal. Entre 18 de maio e 10 de junho, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e “Vacimóvel” orientaram e fizeram busca ativa para imunizar a população.

Testagem

Durante o evento religioso, será realizada ampla testagem dos participantes, principalmente, em pessoas com sintomas respiratórios e contatos de casos suspeitos ou confirmados. Serão disponibilizados três pontos de testagem com equipes do município e será feito o monitoramento (por parte da vigilância epidemiológica municipal) dos casos positivos e de seus contatos. O Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hetrin) será um dos locais com testes disponíveis durante a romaria.

Ações de saúde

Outra preocupação relacionada à saúde dos romeiros é com o aumento de arboviroses – doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. Por isso, a SES, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar e a Prefeitura de Trindade intensificou ações contra o mosquito, em ação realizada entre os dias 6 e 10 de junho.

Foram vistoriados 36 bairros que receberão maior número de pessoas durante a romaria. Um total de 29.419 imóveis foram alcançados pelos carros fumacê. Foram realizadas 3.613 visitas domiciliares, eliminados 78 focos, inclusive em locais de difícil acesso, com apoio de drones do Corpo de Bombeiros.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (SES)