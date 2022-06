Governo de Goiás e OVG inauguram Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade

Expectativa é de que mais de 300 mil pessoas passem, de 24 de junho a 3 de julho, pelo espaço criado para dar mais conforto e tranquilidade aos romeiros do Divino Pai Eterno. Estrutura funcionará 24 horas, com distribuição de lanches, banheiros químicos e atendimentos de saúde

Publicado: 24.06.2022

O Governo do Estado e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) inauguram nesta sexta-feira, 24 de junho, às 8h30, o Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) de Trindade. A expectativa é de que mais de 300 mil pessoas passem pelo espaço que funcionará 24 horas até o dia 3 de julho, data de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno. O governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, participam da cerimônia de abertura do CAR.

O Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade funcionará em um novo local, no Parque dos Romeiros da Prefeitura de Trindade, a 600 metros do antigo espaço, no KM 10 da GO-060. O CAR foi planejado para que as pessoas se sintam acolhidas e possam fazer a caminhada com mais tranquilidade e conforto.

Com 4.200 metros quadrados, a estrutura foi montada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA). O Centro contará com espaço para descanso, capela para orações, banheiros químicos e atendimentos em saúde. Serão oferecidos testes de glicemia, aferição da pressão arterial e testagem rápida para a Covid-19. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Trindade estará de prontidão no local, inclusive com médicos. Já a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros darão suporte com um grupamento de apoio, com ambulância de resgate de plantão 24 horas.

O Centro de Apoio também servirá leite com canela, café, chá, suco, água, pão com manteiga e pão com mortadela. Os lanches serão ofertados, gratuitamente, a qualquer hora do dia ou da noite. Cerca de 150 pessoas vão trabalhar em cada turno na produção e distribuição dos lanches.

Parcerias

O Centro de Apoio ao Romeiro conta com a parceria da Prefeitura de Trindade, várias pastas estaduais e empresas da iniciativa privada, que fizeram doações de itens de higiene e limpeza e de ingredientes para a preparação dos lanches para os peregrinos e das refeições que serão servidas para trabalhadores e voluntários do CAR.

Também com o apoio de parceiros, o Governo de Goiás e a OVG montarão, de 1º a 15 de agosto de 2022, o Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) de Muquém, no município de Niquelândia, a 360 quilômetros de Goiânia.

Serviço:

Governo de Goiás e OVG inauguram Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade

Data: 24 de junho de 2022

Horário: 8h30 horas

Local: Centro de Apoio (CAR) ao Romeiro de Trindade. Rodovia dos Romeiros (060).