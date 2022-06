Além da escolha das imagens, o concurso busca ainda instigar os participantes a adquirir mais informações e o desejo de conhecer as belezas naturais de Goiás (Foto: Chapada dos Veadeiros/Everaldo Vilela/Flickr e Arte: Semad)

Publicado: 24.06.2022

As 24 unidades de conservação do Estado contarão com ajuda dos goianos para a definição das suas identidades visuais. O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), de forma democrática, criou um protocolo de votação para que os interessados possam escolher entre paisagens e animais, aqueles que melhor representam cada uma das Unidades de Conservação (UCs). Para contribuir basta acessar o link e votar nos aspectos que melhor representam as 24 UCs goianas.

Por meio de um projeto de padronização e normatização da sinalização a ser implantada nesses espaços a Semad desenvolverá toda a estrutura visual as 24 UC’s espalhadas pelo Estado. Para isso, a pasta disponibilizou um formulário que pode ser preenchido por qualquer pessoa, bastando acessar o link.

A titular da pasta, secretária Andréa Vulcanis lembra que o questionário é simples, intuitivo e pode ser respondido em menos de três minutos. Além do direcionamento para a escolha das imagens, o concurso busca ainda instigar os participantes a adquirir mais informações e o desejo de conhecer as belezas naturais de Goiás.

As Unidades de Conservação possuem atributos naturais, culturais, paisagísticos, históricos, arqueológicos, paleontológicos e outros que despertam o interesse de visitação por um grande número de pessoas de várias partes de Goiás, do Brasil e do mundo. Cada identidade visual ressaltará os aspectos mais marcantes de cada um desses espaços pelos seus ecossistemas, fauna, flora, geologia ou história.

O objetivo principal do concurso é incluir a população nesse questionário. Como lembra a superintendente de Unidades de Conservação e Regularização Ambiental, Mariana Lima Moura, as UCs são de uso público e nada mais justo que os cidadãos, frequentadores e turistas participem da escolha da marca de cada uma das 24 unidades.

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)