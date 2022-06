Ministério da Saúde ampliou público devido à baixa cobertura vacinal em todo o País

Publicado: 27.06.2022

A partir desta segunda-feira, 27, todos os anapolinos com idade acima de seis meses podem se vacinar contra a gripe (Influenza). A autorização foi dada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira e a Prefeitura de Anápolis já está recebendo as pessoas nos postos de saúde (veja relação e horários abaixo).

O objetivo é aumentar a cobertura vacinal, que está baixa em todo o País, em uma época do ano favorável para o desenvolvimento de doenças respiratórias como a gripe por conta do tempo frio e seco.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Mirlene Garcia, aproveita para destacar que a ampliação do público também é uma oportunidade para pessoas dos grupos prioritários que ainda não tomaram a vacina. “A liberação para todas as idades é um incentivo, principalmente para as crianças e idosos, que são os mais acometidos com doenças respiratórias nesse período”, explica.

Na rede de imunização municipal também estão disponíveis as vacinas contra a Covid e as de rotina. A coordenadora chama a atenção para as pessoas que precisam receber essas doses. “Ainda não saímos da pandemia e o complemento da caderneta é fundamental para proteção de outras doenças”, alerta Mirlene.

Locais (Influenza e vacinas de rotina):

8h às 16h:

Unidade Dr. Illion Fleury Jr

Maracananzinho

Boa Vista/Santa Isabel

São Carlos

Vila Norte

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazaré

JK

Tropical

São Lourenço

Jardim Suíço

São José

Vila Fabril

Paraíso

Vivian Parque

Calixtópolis

São Vicente

Munir Calixto

Vila Formosa

João Luiz de Oliveira

Arco Verde

Arco-Íris

Calixtolândia

Vila Esperança

Santo Antônio

Maracanã

Alexandrina

Adriana Parque

Parque dos Pirineus

8h às 21h:

Bandeiras

Anexo Itamaraty

Recanto do Sol

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Vila União

Locais (Covid): consulte em anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis

Obs: Nos distritos de Interlândia, Souzânia, Goialândia e Joanápolis, além do povoado de Branápolis e Vila São Vicente, a vacinação acontece conforme agendamento na unidade de saúde local.