Em Anápolis, Caiado anuncia investimento de mais de R$ 72 milhões na expansão da rede de abastecimento de água e infraestrutura do Daia (Fotos: Wesley Costa)

Sistema de Abastecimento de Água recebe R$ 25 milhões em obras para garantir segurança hídrica. Ainda no local, autorizou a obra do canal de drenagem do Aeroporto de Anápolis e da conclusão da duplicação do anel viário do Daia. Outros R$ 47,83 milhões serão empregados na infraestrutura do Daia

Publicado: 28.06.2022

O governador Ronaldo Caiado assinou, nesta segunda-feira (27/6), na Plataforma Multimodal do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), ordem de serviço para execução da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município, pela Saneago. As obras somam mais de R$ 25 milhões em investimentos e beneficiarão cerca de 232 mil pessoas. Ainda no local, autorizou a obra do canal de drenagem do Aeroporto de Anápolis e da conclusão da duplicação do anel viário do Daia. As duas intervenções são de responsabilidade da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e devem custar R$ 47,83 milhões. “Nossa querida Anápolis é testemunha do quanto estamos investindo”, afirmou Caiado.

O contrato com a Saneago prevê, em um prazo de 9 meses, a execução de 43 quilômetros em redes de distribuição de água, modulações e ligações prediais. Serão contemplados 15 bairros e suas áreas de influência. “Poder falar de água é, hoje, uma alegria e uma tranquilidade. Aquilo que já foi o maior fantasma da nossa cidade, maior problema e a vergonha de Anápolis”, afirmou o prefeito Roberto Naves, enumerando entraves que o município enfrentou em gestões estaduais anteriores. “A Saneago teve oportunidade de voltar a ser o que realmente deveria sempre ter sido: uma empresa focada na qualidade no serviço prestado e no cidadão goiano. O governador conseguiu isso”, concluiu.

O diretor de Expansão da Saneago, Fernando Cozzetti, observou que esta foi a terceira ocasião, em menos de dez meses, em que a companhia esteve no município para entrega de benfeitorias. O investimento total em água, em Anápolis, é de R$ 120 milhões, conforme o diretor. “Agradeço a toda população pela confiança depositada em nosso trabalho e ao governador, pela orientação de uma gestão séria, competente e focada no atendimento à população do Estado de Goiás”, afirmou. “Anápolis tem uma demanda altíssima e ninguém mais acreditava na Saneago. Conseguimos rever o contrato com a prefeitura, que é fundamental para a sobrevivência da companhia, e o município vem tendo total respeito, com investimentos volumosos”, destacou Caiado.

A ampliação do sistema tem o objetivo de acompanhar o crescimento do município e garantir segurança hídrica aos anapolinos, inclusive no período de estiagem, como ocorrido no ano passado, pela primeira vez em 20 anos. Serão beneficiados os bairros: Aldeia do Sonho, Alto da Bela Vista, Arco Verde, Ayrton Senna, Bandeiras, Filostro, Flor de Liz, Ibirapuera, Lourdes, Maracanã, Mariana, Munir Calixto, São Vicente, Vila dos Oficiais e Vivian Parque. Anápolis conta com abastecimento universalizado, atendendo cerca de 390 mil habitantes com água tratada, além de 80% da população com esgoto tratado. “Não vai faltar água para nenhum cidadão”, celebrou Manoel de Castro, o Fião, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

Daia

Caiado autorizou, ainda, a obra do canal de drenagem do Aeroporto de Anápolis e da conclusão da duplicação do Anel Viário do Daia. O trecho liga a rodovia GO-330 a BR-060. “Não é só a conclusão, é o refazimento praticamente na totalidade. Havia problemas estruturais gravíssimos. Vamos corrigir e deixar em excelentes condições”, justificou Pedro Sales, presidente da Goinfra. “Atender às demandas do Daia significa estar atento às demandas da nossa cidade”, complementou o prefeito Roberto Naves.

As duas intervenções estão orçadas em R$ 47,83 milhões, sendo R$ 36 milhões para a duplicação e R$ 11,83 milhões no aeroporto. “Vamos fazer esse investimento só para recuperar a erosão e não perder a cabeceira da pista”, explicou Sales, que destacou: “Caiado tem números para falar. Só pela Goinfra, já são mais de 94,5 milhões aqui em Anápolis, o que há muito tempo não se via”.

Vistoria

Na sequência, o governador vistoriou a obra de restauração da rodovia GO-330. O trecho que passa por melhorias vai do entroncamento com a BR-060 ao entroncamento com a GO-010 e compreende 34,2 quilômetros. O custo do investimento é de R$ 24,66 milhões em recursos do Tesouro Estadual. “Vai recuperar o pavimento de um dos trechos mais demandados do Estado, por atender o mais pujante distrito agroindustrial do Estado”, observou Sales.

Também estiveram presentes o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna Braga Filho; deputados estaduais Amilton Filho e Coronel Adailton; vice-prefeito Márcio Cândido e presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro; ex-presidente da Codego, Renato de Castro; gerente do Daia, Marlon Caiado; diretores de agência, vereadores, secretários municipais e membros das forças de segurança pública.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)