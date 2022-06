Atividades turísticas em Goiás alcançam maior alta do País, em março e abril

Publicado: 29.06.2022

Pesquisa realizada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que, no mês de abril, as atividades turísticas no Estado aumentaram 8,3% na comparação com março deste ano, alcançando a maior alta do país, entre os Estados. Enquanto isso, a média de crescimento do setor no Brasil foi de 2,5%. Em Goiás, no acumulado do ano, o aumento já soma 36,3%.

Os dados divulgados significam que os turistas gastaram mais, em Goiás, em março e abril de 2022, em despesas como alojamento, alimentação, transporte aéreo, terrestre e aquaviário; com agências de viagem; aluguel de transporte; além de cultura e lazer. Os segmentos que mais cresceram foram aqueles ligados aos serviços de transporte e de alimentação, como bares e restaurantes.

Segundo a coordenadora do Observatório do Turismo de Goiás, Giovanna Tavares, um dos fatores que explica o crescimento do setor, foi o deslocamento de eventos para o mês de abril, como os carnavais fora de época, que ocorreram não só em Goiás, mas também em vários destinos brasileiros. “Todos os locais onde o indicador é investigado acompanharam este movimento de expansão em abril de 2022, quando comparado com março”, afirma Tavares.

Ainda de acordo com o estudo, o setor de serviços, que também contempla o turismo, apresentou crescimento de 1,3% em abril em relação ao mês anterior. Esse foi o sexto mês consecutivo de alta. Goiás foi um dos doze Estados que apresentou variação positiva no período. A média do Brasil ficou em 0,2%. De acordo com Giovanna Tavares, o avanço da vacinação e o aumento do turismo de proximidade foram preponderantes na melhoria da economia goiana no setor de serviços.

Para o presidente da Agência Estadual de Turismo de Goiás (Goiás Turismo), Fabrício Amaral, a tendência é que o setor continue crescendo no Estado. “Os números da pesquisa nos deixam contentes, mas não são surpresa. Sabíamos que apostar na regionalização do turismo, no fortalecimento dos protocolos sanitários e no apoio aos empresários com linhas de crédito traria bons resultados. Os dados mostram os esforços do Governo de Goiás para a retomada pós-pandemia e, é claro, nosso Estado tem muita beleza e atrativos”.

Foto: Goiás Turismo e Secom

Editado por Kattia Barreto via Agência Estadual de Turismo de Goiás