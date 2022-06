Publicado: 29.06.2022

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás (PRP|UEG) publicou o edital de seleção para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão, Educação e Tecnologias (PPGET), nível mestrado acadêmico, oferecido na Unidade Universitária de Luziânia.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 4 de julho a 31 de julho, exclusivamente via internet, por meio deste Formulário Eletrônico.

São ofertadas 24 vagas, distribuídas entre as linhas de pesquisa Educação e Tecnologia e Organização e Rede de Cooperação.

O curso é gratuito e tem como objetivo formar recursos humanos altamente qualificados e com visão estratégica para atuar no desenvolvimento de pesquisa e na gestão de organizações públicas e privadas. Este programa de mestrado interdisciplinar é estruturado e organizado com enfoque teórico-metodológico de forma a proporcionar ao acadêmico um amplo conhecimento científico em temáticas de fronteira agregadas às teorias relativas à gestão, educação e a inovação tecnológica no contexto de todas as áreas

Acesse o Edital PRP|UEG nº 16/2022.

Em caso de dúvida ou problemas de ordem técnica, o candidato deverá enviar e-mail para ppget@ueg.br informando o nome completo e o problema em ocorrência, para facilitar o rastreamento dos documentos.

(Comunicação Setorial|UEG)