A programação está repleta de muitas brincadeiras, música e diversão do começo ao

fim. O evento conta com a colaboração do Coletivo Panela Nova

Publicado: 30.06.2022

A criançada terá um dia pra lá de especial e divertido na 2ª edição do Festival Panela

Nova de Arte Urbana, que acontece no início de julho no Centro Cultural Oscar

Niemeyer, em Goiânia.

Panelinha Nova, como é conhecido, acontece em 3 de julho, a partir das 10 da manhã,

com uma programação repleta de muitas brincadeiras, música e diversão sem fim. O

evento, contará com uma oficina de palhaçaria, oficina de malabares e gincanas

organizada pelo Grupo Desenvolver.

A animação de shows vai ficar por conta das bandas Pé de Canção e Rock is Dad e

além disso, haverá uma alimentação especial e saudável para as crianças, tudo com

muito carinho e bom gosto.

Acompanhe em:

https://www.facebook.com/coletivopanelanova/

https://www.instagram.com/coletivopanelanova/

Sobre o Festival Panela Nova

O Festival Panela Nova de Arte Urbana aconteceu pela primeira vez em 2014,

propondo reunir esforços de vários artistas que batalham pelo reconhecimento e

visibilidade dentro da cena musical. A primeira edição contou com aproximadamente

400 pessoas no Centro Cultural Martim Cerere, que assistiu a 11 atrações musicais, 3

stand up comedys, apresentações de dança e teatro.

De lá pra cá, o Coletivo Panela Nova foi se expandindo, com projetos como o Invasão

Sonora e demais outros eventos de proporção grandiosa.

Data: 03 de julho

Horário: A partir das 10h

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 – Goiânia, GO, 74891-135

Classificação Etária: Livre

Entrada: Esquema do pague quanto puder.