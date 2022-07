O Governo de Goiás lançou nesta quinta-feira (30/06), a Temporada do Araguaia 2022. Foco principal é voltado para pontos de maior atração turística, a exemplo de Aruanã e o distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia

Publicado: 01.07.2022

Foto: Casa Civil de Goiás

O Governo de Goiás lançou nesta quinta-feira (30/06), a Temporada do Araguaia 2022. Com ações voltadas à educação ambiental e preservação dos recursos naturais, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) estará presente em cidades turísticas banhadas pelo rio, com foco principal em pontos de maior atração turística, a exemplo de Aruanã e o distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia.

Após dois anos de paralisação em decorrência da pandemia de Covid-19, e com a expectativa de um público elevado, estandes da Semad estarão abertos aos visitantes e turistas durante os 30 dias da temporada. Um dos objetivos é repassar informações importantes para que não haja depredação dos recursos naturais.

Outro serviço importante que a pasta está oferecendo é orientação sobre pesca e emissão de carteirinha para aposentados e isentos. O intuito, segundo relata a titular da pasta, secretária Andréa Vulcanis, é estabelecer ações pedagógicas para que não haja necessidade de operações ostensivas de combate à pesca predatória.

Como ressalta Andréa Vulcanis, equipes percorrerão praias e acampamentos com orientações quanto à destinação adequada dos resíduos sólidos, ações de fiscalização e monitoramento ambiental. O trabalho, que terá início nesta quinta-feira, deve se estender até o final do mês de julho.

Por fim, outra importante iniciativa do Governo de Goiás desenvolvida pela Semad, o Programa Juntos pelo Araguaia, será levado aos turistas e frequentadores das praias do Araguaia. Lançado em 2019, o JPA conta com previsão de investimentos de cerca de R$ 43 milhões. Desse total, R$ 18 milhões já estão em execução, com mais de 60% dos lotes 01 e 02 já implementados.