Nova distribuição de imunizantes dará mais opção à comunidade. Ponto da UniEvangélica será encerrado

Publicado: 01.07.2022

A partir do dia 1º de julho a Pfizer Pediátrica – para crianças de 5 a 11 anos – passa a ser disponibilizada em 14 unidades de saúde de Anápolis, sendo cinco com funcionamento até as 21h (veja abaixo). A nova logística de distribuição de vacinas foi desenhada para dar mais opções à população e inclui os demais imunizantes.

Também a partir desta data, o posto da UniEvangélica será desativado, já que a instituição entrará de férias. “Com a nova distribuição, iremos ampliar a cobertura da vacina para crianças”, destaca a coordenadora de Imunização da Prefeitura de Anápolis, Mirlene Garcia.

De acordo com os cadastros realizados no site vacina.anapolis.go.gov.br, até o momento, 335.572 pessoas já receberam a primeira dose em Anápolis, o que corresponde a 91%, 286.797 a segunda (85%), 127.734 o reforço (45%), e 28.100 a quarta dose (22%). Desde o início da vacinação infantil, 12.973 (77%) crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina e 6.867 a segunda (22%).

CoronaVac, Janssen, AstraZeneca, Pfizer adulto e pediátrica

8h às 16h:

São Carlos

Tropical

São José

Vivian Parque

Munir Calixto

Arco Verde

Arco-Íris

Adriana Parque

Parque dos Pirineus

8h às 21h:

Bandeiras

Anexo Itamaraty

Recanto do Sol

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Obs: 1ª dose, 2ª dose (dose adicional exclusivo para imunossuprimidos), 1º reforço e 2º reforço

CoronaVac, Janssen e AstraZeneca

8h às 16h:

Jardim Suíço

Alexandrina

Jardim Guanabara

Vila Fabril

JK

Boa Vista/Santa Isabel

Santa Maria de Nazaré

João Luiz de Oliveira

Calixtolândia

Vila Formosa

Vila Esperança

8h às 21h:

Vila União

Obs: 1ª dose, 2ª dose (dose adicional exclusivo para imunossuprimidos), 1º reforço e 2º reforço