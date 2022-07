O espaço receberá trabalho de paisagismo, plantios de grama, instalação de bancos e mesas, poda de árvores e revisão na iluminação local

Publicado: 03.07.2022

Foto: Samuel Sousa

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos inicia na próxima segunda-feira, 4, a revitalização da Praça Bom Jesus, localizada no centro de Anápolis. Com entrega prevista para o final do mês, durante as comemorações do aniversário da cidade, as melhorias buscam criar um espaço de convivência para os cidadãos e comerciantes locais.

Serão realizados plantios de grama, instalação de bancos e mesas, poda de árvores, revisão na iluminação local e trabalho de paisagismo. A fonte e o antigo fórum, onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Integração, Esportes e Cultura, não serão afetados pela revitalização, uma vez que são construções tombadas como patrimônio histórico da cidade.

“Tem quatro anos que eu e meu esposo trabalhamos aqui e é um lugar muito bonito, um cartão postal da cidade. Creio que vai ser um presente para Anápolis essa revitalização”, disse a comerciante Lúcia Leite Ribeiro.