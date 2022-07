Em atendimento à solicitação de estudantes e instituições de ensino, Governo de Goiás vai manter processo aberto na grande Goiânia e Anápolis

Passe Livre Estudantil: período para cadastramento e recadastramento foi prorrogado para adequação a mudanças no calendário escolar, em decorrência da pandemia de Covid-19 (Foto: Secom)

Publicado: 05.07.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), prorrogou até 30 de novembro o período para cadastramento e recadastramento no programa Passe Livre Estudantil. O prazo se encerraria na última quinta-feira (30/6). A decisão atende a pedidos de alunos e instituições de ensino, que alegaram dificuldades em razão do momento atípico do calendário escolar, afetado pela pandemia da Covid-19, nos últimos dois anos.

Para alunos de Goiânia e Região Metropolitana, o cadastramento e o recadastramento são realizados pelo site www.juventude.go.gov.br. Com a aprovação da solicitação, o cartão do novo beneficiário fica pronto em 15 dias. O estudante deve retirar o benefício na unidade do Vapt Vupt escolhida no ato da inscrição. A retirada depende de agendamento pelo site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

Em Anápolis, o estudante deve procurar a instituição de ensino em que está matriculado; responsável por enviar a solicitação à Urban. Para aqueles que ainda não integram o programa, o cadastro é presencial e deve ser realizado na sala de atendimento do Passe Livre – Urban, localizada na Rua General Joaquim Inácio, nº 206, na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes. É necessário levar cópias de CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3×4.

Benefício

O Passe Livre Estudantil dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês, para deslocamento de ida e volta à instituição de ensino. O saldo do cartão não é cumulativo. Dessa forma, se o estudante não utilizar todos os créditos, no mês seguinte será creditado apenas o complemento das 48 viagens. O número creditado leva em consideração os dias letivos de cada mês, informados pelas instituições de ensino.

A cobertura de atendimento abrange Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)