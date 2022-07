Ferramenta está disponível 24 horas, sete dias por semana. Para registrar boletim de ocorrência, cidadão precisa de computador ou dispositivo móvel conectado à internet

Publicado: 06.07.2022

Foto: Hegon Corrêa

Além das unidades de atendimento regionais, distritais e especializadas, o Governo de Goiás, por meio da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), possui uma delegacia virtual, que possibilita o registro de boletins eletrônicos de ocorrência 24 horas, sem a necessidade de deslocamento até um posto de atendimento presencial. A ferramenta visa facilitar o acesso do cidadão aos serviços de segurança pública e otimizar a gestão de procedimentos policias em todo o Estado.

A Delegacia Virtual permite o registro de furto de objetos e/ou valores; furto de celular; furto de documentos; perda ou extravio de documentos e/ou objetos; desaparecimento de pessoa e acidente de trânsito sem vítima. Além do registro, é possível acompanhar a tramitação do boletim ocorrência e fazer a impressão do documento, tudo isso de casa, a partir de um dispositivo móvel ou computador com acesso à internet.

Como funciona

Para registrar o boletim de ocorrência, basta acessar o site www.policiacivil.go.gov.br e clicar no banner Delegacia Virtual. O declarante precisa ter mais de 18 anos e se torna o responsável pelas informações constantes do registro, recebendo um número de protocolo. Em 24 horas, por meio do e-mail cadastrado, é feita a validação da ocorrência e autorizada a impressão na forma de Boletim de Ocorrência (BO). Também por e-mail, o cidadão recebe a indicação da delegacia responsável pelo caso.

