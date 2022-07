Estado está entre as cinco gestões mais bem avaliadas no ranking dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Plataformas de transparência, transformação digital e comunicação do governo goiano receberam nota máxima

Publicado: 06,07,2022

Entre as 27 gestões avaliadas, apenas Goiás e outros quatro estados brasileiros receberam conceito ‘ótimo’ no Índice de Transparência e Governança Pública, organizado pela Transparência Internacional Brasil. O ranking de 2022 conferiu a melhor avaliação também para os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rondônia.

Os 26 estados e o Distrito Federal foram avaliados numa grade de 84 critérios subdivididos em oito partes: Marcos Legais, Plataformas, Administração e Governança, Transparência Financeira e Orçamentária, Transformação Digital, Comunicação, Participação e Dados Abertos, que são usados para avaliar a lisura dos trabalhos do poder público.

No cômputo geral, Goiás conquistou nota 83 na pontuação geral, enquanto o primeiro colocado, Espírito Santo, teve nota 90,4. Goiás obteve nota 100 nos quesitos plataformas, transformação digital e comunicação. O governo também ficou em segundo lugar no quesito Transparência Financeira e Orçamentária, atrás apenas do Espírito Santo. Goiás se destacou ainda por aparecer entre os sete estados que divulgam antecipadamente os compromissos diários do chefe do Executivo estadual.

Outros 12 estados foram classificados como bom; sete como regular; e três como ruim. Nenhum estado pontuou como péssimo.

Notas 100

Plataformas – O Governo de Goiás foi avaliado com nota 100 neste quesito por apresentar portal da transparência, portal de dados abertos, canal de ouvidoria e canal para a realização de denúncias anônimas sobre corrupção, todos com fácil acesso (até dois cliques) a partir do site principal do governo.

Transformação Digital – A nota 100 em Transformação Digital veio porque o governo de Goiás apresentou inovações digitais aplicadas à promoção da transparência, atendimento ao cidadão, participação e/ou combate à corrupção (como o uso de Inteligência Artificial). Goiás também oferece sistema de agendamento digital para 110 serviços à população, o Expresso, índice bem superior ao requerido pela Transparência Internacional, que é de pelo menos 20 serviços. Goiás também oferece carta de serviços aos cidadãos e possui Conselho de Usuários dos serviços públicos.

Comunicação – Goiás obteve a maior nota possível nesse quesito por apresentar canal telefônico gratuito para atendimento aos cidadãos, contas nas principais redes sociais prestando informação clara e constante para a população, além de ter canais exclusivos em mensageiros instantâneos para atender a população.