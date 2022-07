São 12 bolsas para cada uma das 25 modalidades, válidas durante seis meses

As inscrições para o Bolsa Atleta foram prorrogadas e vão até o dia 10 de julho, mantendo o formato online e gratuito para interessados em se candidatar. As modalidades, os níveis e outros detalhes estão no edital nº 001/2022, publicado no dia 27 de maio, no Diário Oficial do Município, em que também se encontra a documentação necessária para se inscrever pelo site https://forms.gle/9ZBTE327tTsA7Txw6. Esta é uma realização da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.

“Ampliamos o prazo das inscrições para aproveitarmos ao máximo a adesão ao programa”, explica o diretor de Esporte, Eduardo Junqueira, que também informa o telefone 3902-1197 para quem tiver dúvidas. O atendimento é de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

São 12 bolsas para cada uma das 25 modalidades esportivas, válidas durante seis meses, com depósito mensal. Os três níveis contemplam atletas de 8 a 12 anos (Base 1), no valor do repasse mensal de R$ 250. Os atletas de 13 a 17 anos (Base 2) recebem bolsa de R$ 400. Já para os atletas com faixa etária igual ou superior a 18 anos, o valor é de R$ 550 e, para recebe-lo, o concorrente precisa estar no ranking dos 20 melhores do Estado. Atletas com idade entre 13 e 17 anos que também tenham performance de destaque entre os 20 melhores poderão concorrer à categoria de rendimento.

Programa Bolsa Atleta

Prazo prorrogado: até 10 de julho de 2022

Inscrições pelo formulário online: https://forms.gle/9ZBTE327tTsA7Txw6

Telefone para dúvidas: 3902-1197