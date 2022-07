Serviços presenciais do Vapt Vupt precisam de agendamento prévio: medida reduz filas e evita esperas desnecessárias nas agências

Marcação dos horários pode ser feita por meio do portal do programa e do aplicativo Expresso Goiás. Medida organiza demandas nas agências e reduz filas de espera

Publicado: 10.07.2022

Os serviços presenciais disponibilizados nas unidades do Vapt Vupt, localizadas em Goiânia e interior do Estado, devem ter agendamento prévio. A medida reduz filas e evita esperas desnecessárias nas agências. A marcação dos horários pode ser feita por meio dos portais do Vapt Vupt (www.vaptvupt.go.gov.br), Expresso (www.expresso.go.gov.br) e aplicativo Expresso Goiás. O usuário também pode agendar os serviços por meio do Expresso Totem, equipamento instalado em mais de 100 pontos em todo o Estado.

Após realizar o agendamento, o cidadão deve comparecer na unidade selecionada, no dia e horário marcados, levando a documentação necessária para ser atendido. Os documentos devem estar legíveis e sem rasuras. A relação de itens necessários para cada serviço está disponível em: www.vaptvupt.go.gov.br/servicos.

Não há necessidade de agendamento prévio para os serviços de solicitação e entrega de passaporte, sendo que a solicitação deve ser feita diretamente no site da Polícia Federal, resgate da Carteira de Identidade e Carteira Nacional de Habilitação, demais documentos do Detran, balcão de empregos, entre outros. A lista completa dos serviços ofertados sem agendamentos está disponível no link (www.go.gov.br/servicos-digitais/vapt-vupt/agendamento-atendimento-presencial/novo) > desça a página até informações gerais.

Passo a passo para agendamento

Após acessar a ferramenta escolhida para agendar o serviço, o cidadão irá selecionar o atendimento desejado e a unidade. Em seguida, deverá preencher o formulário com os dados pessoais, sendo CPF, nome completo, telefone e e-mail. Por último, basta clicar em uma opção de data e horário, conforme disponibilidade no sistema. No caso de usuários menores de idade sem CPF, o cadastro poderá ser feito em nome do responsável, devendo ser comprovado o vínculo no momento do atendimento.

Após a conclusão da solicitação, será disponibilizado o protocolo de agendamento. O usuário deve comparecer ao local de atendimento com os documentos pessoais e comprovante de agendamento impresso ou com print na tela do celular.

30% não comparecem

No primeiro semestre de 2022, mais de 30% dos usuários que agendaram algum serviço presencial no Vapt Vupt não compareceram no dia e horário marcados. Em caso de impossibilidade de se dirigir ao local de atendimento, a Sead orienta que os usuários cancelem o procedimento no portal do programa. Assim, a vaga é aberta imediatamente para que outro usuário agende o serviço.

O procedimento para desmarcar o serviço é simples e deve ser feito até 15 minutos antes do horário marcado. O cidadão deve acessar o endereço eletrônico www.vaptvupt.go.gov.br e clicar na opção “agendamento”. Após ser direcionado ao site do Expesso (www.expresso.go.gov.br), deverá selecionar a opção “acessar”, em seguida “continuar sem login”, e, por último, “consultar ou cancelar agendamento”.

Na página, basta informar o CPF e clicar em “consultar”. Depois, escolher o serviço que deseja cancelar, informar o motivo e confirmar a solicitação. Imediatamente a vaga volta a ser disponibilizada no sistema para que outra pessoa selecione o horário. O cancelamento também pode ser feito por meio do aplicativo Expresso Goiás, disponível para os sistemas Android e IOS, e nos totens de autoatendimento do Expresso, espalhados na capital e interior do Estado.

Caso não cancele e não compareça ao atendimento, o usuário sofrerá um bloqueio temporário no sistema do Vapt Vupt, impossibilitando que o mesmo serviço seja remarcado por um período de 30 dias.

