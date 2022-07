Para se inscrever, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental concluído até o ato da matrícula

Inscrições são totalmente gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site efg.org.br. Aulas serão na modalidade EaD, com parte da grade em encontros presenciais

Publicado: 10.07.2022

Estão abertas as inscrições para o edital de preenchimento de vagas nos cursos de capacitação, qualificação e técnico profissional de nível médio. Ao todo, são 1.650 vagas gratuitas em diferentes áreas do conhecimento, oferecidas na modalidade Educação à Distância (EaD), nas Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs).

Para qualificação profissional, os cursos disponibilizados são de e-commerce (300 vagas) e programação de computadores (300 vagas). Já para capacitação, há opções para fotografia de produtos e tratamento de imagem digital (480 vagas) e lógica de programação (480 vagas). E quem escolher pelo aprendizado de técnico de nível médio terá à disposição cursos nas áreas de marketing e mídias sociais (60 vagas) e desenvolvimento web e mobile (30 vagas).

Para se inscrever, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental concluído até o ato da matrícula. A inscrição pode ser feita até às 23h59min do dia 6 de agosto de 2022, exclusivamente pelo portal eletrônico efg.org.br. Os editais publicados quarta-feira (6/7) contemplam as unidades de ensino EFG Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia), EFG José Luiz Bittencourt (Goiânia) e EFG Sarah Kubitschek (Santo Antônio do Descoberto).

A modalidade EaD possui 20% da carga horária total estabelecida para o curso em encontros presenciais e os demais 80% ministrados on-line, por meio de um ambiente virtual, que foi criado pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (Cett/UFG).

Cursos Presenciais

Além da modalidade EaD, as EFGs também estão com editais abertos com quase 4 mil vagas para cursos presenciais de capacitação e qualificação profissional para as três unidades, de forma contínua. Os interessados nas vagas de qualificação têm até 2 de outubro de 2022 para participar da seleção. Já o público que deseja as vagas de capacitação tem até às 23h59min de 4 de novembro para realizar a sua inscrição no site da instituição efg.org.br.

A seletiva dos candidatos para as vagas disponíveis de cursos presenciais e de EaD será realizada por uma Comissão de Seleção nomeada pela Direção do Cett/UFG e pela Escola do Futuro na qual o estudante estiver inscrito para o quadro de vagas.

O resultado final dos editais de capacitação e qualificação profissional será divulgado ao longo da vigência de cada processo seletivo ou quando o quantitativo necessário de alunos para formação de turma for alcançado. Quando isso acontecer, a unidade de ensino para a qual o estudante solicitou a vaga realizará a convocação via endereço de e-mail e/ou contato telefônico informado pelo candidato no ato do cadastro.

Em caso de dúvida, o aluno pode entrar em contato por telefone ou por e-mail.

Confira a lista de contato de cada Escola do Futuro:

EFG Sarah Kubitschek – Santo Antônio do Descoberto

Telefone: (61) 3773-2874

E-mail: sllko@efg.org.br

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia

Telefone: (62) 3576-3836

E-mail: goiania@efg.org.br

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3581-4140

E-mail: aparecidadegoiania@efg.org.br

Foto: Sedi

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação – Governo de Goiás