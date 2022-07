Inscrições para mais de 5 mil vagas são gratuitas e devem ser feitas no site www.desenvolvimento.go.gov.br (Foto: Sedi)

Além de não pagar para estudar, aluno recebe bolsa estudantil na modalidade presencial. Inscrições terminam neste mês

Publicado: 10.07.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), oferece 5.025 vagas para cursos técnicos e de qualificação profissional do Bolsa Formação. São três editais abertos cujas inscrições se encerram em duas datas distintas: 17 de julho e 24 de julho. Um dos diferenciais da iniciativa é que, além de não pagar para estudar, o aluno recebe uma bolsa estudantil no valor de R$ 4,50 hora/aula, a título de auxílio, na modalidade presencial.

A maioria das vagas, 4.375, é para a linha Qualifica Mais Emprega Mais, disponível para 16 municípios. O perfil dos cursos leva em conta a vocação econômica e a demanda do setor produtivo local. No Entorno do Distrito Federal, por exemplo, são ofertadas 1,6 mil vagas e há opções para assistente de contabilidade, gestor de microempresas, entre outros. Já para o Sudeste Goiano, Rio Verde e Jataí somam 350 vagas para cursos de operador de empilhadeira, operador de processamento de grãos e cereais, e assistente de logística. Entre os pré-requisitos para os candidatos estão idade mínima de 16 anos e certificado de conclusão do ensino fundamental.

Outras 500 vagas estão disponíveis para a população – sendo 250 para Goiânia e 250 para Águas Lindas de Goiás –, porém pela linha Qualifica Mais Progredir, que disponibiliza o curso de qualificação profissional de Microempreendedor Individual (MEI), na modalidade presencial. Os interessados devem ter mais de 18 anos e também ser beneficiário de transferência de renda.

Já os cursos técnicos, que somam 150 vagas, serão ministrados na Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) José Luiz Bittencourt, em Goiânia. Há duas opções: técnico em administração e técnico em recursos humanos. Para esses, a modalidade é Educação a Distância (EAD); por isso, o aluno receberá o auxílio da bolsa estudantil, para encontros na unidade, correspondente aos 20% presencial dos cursos.

Datas

As inscrições para os cursos de qualificação vão até 17 de julho e, para os técnicos, 24 de julho. O registro para participação deve ser feito no site www.desenvolvimento.go.gov.br, na aba “Novos Caminhos”, situada do lado esquerdo da tela. Não há cobrança de taxa.

A linha do Qualifica Mais faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e está sob a alçada do Ministério da Educação (MEC). A operacionalização do processo de ensino-aprendizagem em Goiás é de responsabilidade da Sedi, por meio da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica, e da Coordenação Geral do Bolsa Formação/Pronatec.

Cursos de qualificação

Qualifica Mais Emprega Mais

Vagas: 4.375

Cursos: de acordo com a vocação econômica e demanda da região

Municípios contemplados: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Crixás, Goiânia, Cidade de Goiás, Itaguaru, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Nova Crixás, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás.

Pré-requisito: idade mínima de 16 anos e certificado de conclusão do ensino fundamental

Qualifica Mais Progredir

Vagas: 500

Curso: microempreendedor individual (MEI)

Municípios contemplados: Goiânia e Águas Lindas de Goiás

Pré-requisito: ter mais de 18 anos e ser beneficiário de transferência de renda

Cursos Técnicos

Vagas: 150

Cursos: Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos

Município contemplado: Goiânia

Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação – Governo de Goiás